De musikelskere, der har købt billetter til Trommen i Hørsholm på næste fredag for at høre Hugo Helmig-ørehængere, kan godt pakke dansetrinene væk igen.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis har den 20-årige popdreng fra Aarhus nemlig besluttet sig for at prioritere en tv-optræden frem for den planlagte koncert den 15. marts.

'Hugo Helmig har fået mulighed for at optræde på tv samme aften som koncerten i Trommen og har valgt tv-optræden i stedet for Trommen,' lyder det således i en pressemeddelelse fra spillestedet.

Kenneth Pagh, der er intern koordinator i Kulturhus Trommen, bekræfter ligeledes over for avisen, at aflysningen skyldes, at Hugo Helmig hellere vil medvirke i en optræden i fjernsynet frem for at stille sig på scenen foran sine fans i Trommen.

»Vi synes, det er frygtelig ærgerligt, at han aflyser,« siger Kenneth Pagh til Frederiksborg Amts Avis.

Den unge musiker, der er søn af Thomas Helmig og Renée Toft Simonensen, stod med hittet 'Please Don't Lie' bag sidste års mest spillede nummer i dansk radio og har så sent som i februar udgivet sit debutalbum, 'Juvenile'.

»Det er virkelig ærgerligt, at vi ikke skal til Hørsholm i næste uge, men jeg er sikker på, at der bliver arbejdet på en ny dato. Jeg glæder mig stadig helt vildt til at komme til Hørsholm og spille med mit nye show,« udtaler Hugo Helmig til Frederiksborg Amts Avis.

Det er uvist, hvornår koncerten vil blive afholdt i stedet, og hvis man ligger inde med billetter til den nu aflyste Hugo Helmig-koncert i næste uge, bliver billetten annulleret og pengene refunderet.