Den amerikanske milliardær, præsidentkandidat, skandalestjerne og rapper Kanye West troede, at han tog alle ved næsen, da han forleden annoncerede, at hans nye chok-album 'Donda' vil udkomme fredag.

Nu er det Kanye selv, der bliver taget ved næsen.

Rapperens gamle nemesis Taylor Swift har nemlig taget alle - inklusive West selv - på sengen.

Præcis samme dag, hvor Kanye West troede, at han ville få al musikopmærksomheden for sig selv, udsender Taylor Swift nemlig også sit eget surprise-album 'Folklore'.

Kanye West forsøger i 2009 at tage MTV-prisen ud af hænderne på Taylor Swift. Foto: GARY HERSHORN - Reuters Vis mere Kanye West forsøger i 2009 at tage MTV-prisen ud af hænderne på Taylor Swift. Foto: GARY HERSHORN - Reuters

Det betyder, at Kanye West nu bliver overgået af en endnu større popstjerne.

Og ifølge den amerikanske showbiz-journalist Roger Friedman er Kim Kardashians skandaleramte ægtemand ikke begejstret.

»Kanye har gjort alt, hvad han kunne for at få opmærksomhed. Og nu risikerer han, at Taylor Swift løber af med al opmærksomheden og salgstallene,« skriver Friedman.

De to superstjerner mødtes første gang under uheldige omstændigheder.

Her giver Taylor Swift frivilligt en pris til Kanye West - MTV Video Music Awards i Los Angeles 2015. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Her giver Taylor Swift frivilligt en pris til Kanye West - MTV Video Music Awards i Los Angeles 2015. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Netop som den purunge Taylor Swift ved MTV-Award-showet i 2009 havde modtaget én af sin karrieres største udmærkelser, indtog en beruset Kanye West scenen.

Her forsøgte den kontroversielle rapper at tage prisen ud af hænderne på den desorienterede Swift.

Kanye West mente, at deres fælles kollega Beyonce havde fortjent prisen mere end Taylor Swift.

Og siden dengang har forholdet imellem Swift og West været anstrengt.

Kim Kardashian har indrømmet, at hendes mand Kanye West har en psykiatrisk diagnose. Foto: Danny Moloshok - Reuters Vis mere Kim Kardashian har indrømmet, at hendes mand Kanye West har en psykiatrisk diagnose. Foto: Danny Moloshok - Reuters

I denne uge har Kanye West desuden gjort sig bemærket ved en række opsigtsvækkende udtalelser.

I forbindelse med sin på sin forhånd kuldsejlede præsidentkampagne har West således anklaget sin kone Kim Kardashian for at forsøge at få ham tvangsindlagt. På Twitter har rapperen, der angiveligt er milliardær. kaldt sin svigermor Kris Jenner for 'Kris Jong un' (som den nordkoreanske diktator Kim Jong-un).

Og som toppen på kransekagen indrømmede Kim Kardashian onsdag, at hendes mand lider af bipolar disorder (maniodepression).

Midt i dette selvskabte PR-kaos afslørede Kanye West, at han vil udgive sit nye album fredag.

Venner og fjender - Taylor og Kanye. Foto: Reuters Vis mere Venner og fjender - Taylor og Kanye. Foto: Reuters

Ingen ved for alvor, hvorvidt Kanye-kaosset blot er en særpræget pr-kampagne.

Men uanset hvad så kommer Kanye West nu til at dele rampelyset med sin nemesis Taylor Swift.