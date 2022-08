Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hollywood-stjernen Idris Elba har kastet sin kærlighed på det danske band Phlake.

Den 49-årige britiske skuespiller, der især er kendt for sin rolle som guden Heimdall i Marvels superheltefilm, har siden 2015 haft sit eget pladeselskab ved navn 7Wallace Music, og nu har selskabet skrevet kontrakt med Phlake.

»Phlakes talent er ubestrideligt, og vi er overbegejstrede for at have dem med på holdet,« lyder det fra musikchefen i 7Wallace Music, Rachel Prager-Riel, i en pressemeddelelse.

Phlake, der består af producer Jonathan Elkjær og sanger Mads Bo Iversen, fik herhjemme deres gennembrud med sange som 'Pregnant' og 'Angel Zoo'.

Phlake. Foto: Victoria Mørck Madsen Vis mere Phlake. Foto: Victoria Mørck Madsen

Denne sommer har de blandt andet været en del af Grøn Koncert-programmet, og nu får de altså også lov til at smage på livet som popmusikere uden for landets grænser, når de samtidig med pladekontrakten tager på en mindre Europa-turné til november i byer som London, Paris og Berlin.

Idris Elba har indtil nu mest brugt sit London-placerede pladeselskab på først og fremmest at udgive sin egen musik, hvoraf en medvirken på soundtracket til filmen 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' på selskabets hjemmeside fremhæves som en af de seneste succeser.

Phlakes danske pladeselskab, No3, oplyser til B.T., at samarbejdet med Idris Elbas selskab opstod, da Phlake arbejdede på deres nye single 'Bitter' og syntes, der manglede en feature-gæst.

Deres management fik kontakt til en engelsk rapper ved navn Che Lingo, og da han i forvejen var i stald hos Idris Elba, begyndte tingene at rulle.

Idris Elba fotograferet i New York 8. august 2022. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Idris Elba fotograferet i New York 8. august 2022. Foto: ANGELA WEISS

Rachel Prager-Riel fra 7Wallace Music tilføjer:

»Vi blev introduceret til Phlake igennem deres samarbejde med vores egen artist Che Lingo, og vi hørte demoudgaven af deres kommende album og vidste, at vi blev nødt til at blive involveret.«

Det er Phlakes første internationale kontrakt, og senere på året følger de den nye single 'Bitter' op med et helt album.

Var man på årets Roskilde Festival, har man måske allerede hørt 'Bitter', da Mads Bo Iversen netop kom på scenen under Che Lingos koncert og fremførte nummeret.