»Mit hjerte bankede helt vildt. ‘Nu dør jeg’, tænkte jeg og ringede til min mor for at sige, at jeg tog på hospitalet.«

Hjalmer taler om øjeblikket, hvor han for to år siden fik en brat øjenåbner.

Siden den i dag 26-årige popstjerne i 2017 debuterede på den danske musikscene, har der været fart på.

Særligt de sidste par år frem mod udgivelsen af hans nye album 'Alt blir bedre' har været hæsblæsende, og han beskriver derfor også sin nye samling sange som 'en livsrejse, der har handlet om at finde vej fra mørket, tilbage i lyset'.

Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album – "Alt Blir Bedre". Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album – "Alt Blir Bedre". Foto: Bax Lindhardt

Vi skal tilbage til foråret 2020, da coronavirussen satte Danmark i stå, for at finde det dramatiske vendepunkt.

Hjalmer havde forinden gennemlevet 2019 som en surrealistisk symbiose mellem glæden over at være slået igennem med sin musik og samtidig være i stor sorg over tabet af sin far – musikikonet Kim Larsen – der som bekendt døde i efteråret 2018.

Når Hjalmer i dag skal pege på et øjeblik, hvor de to følelser smeltede allermest absurd sammen, nævner han straks sin koncert på Roskilde Festival i 2019, hvor han med sit band endelig fik lov til at bestige en af scenerne på Danmarks største festival.

»Om dagen sad jeg i min lejlighed og havde det skidt, men da klokken blev 23 om aftenen, gik alt, jeg havde drømt om, jo samtidig i opfyldelse, da jeg spillede for 12.000 mennesker,« fortæller Hjalmer.

Hjalmer kort fortalt Hjalmer Larsen Født 16. august 1995 i Odense, søn af Kim Larsen og Liselotte Kløvborg Larsen. Debuterede i 2017 med singlen 'Hvis du går' og har siden blandt andet gjort sig bemærket i 'Toppen af poppen', Medina-duetten 'Folk som os' og titelnummeret til TV 2s populære julekalender 'Tinka og Kongespillet'. Er aktuel med albummet 'Alt blir bedre'.

»Det var bare mærkeligt. Man havde så mange tunge ting indeni og en familie, der var gået i stykker, og samtidig tænkte man, ‘kæft, jeg har glædet mig til det her, siden jeg var 12 år’,« smiler han og fortæller, at han gik rundt i den ambivalente sindstilstand i en længere periode.

»Når jeg havde fri, vidste jeg ikke, hvilket ben jeg skulle stå på, så jeg endte tit med bare at sidde og kigge ud i luften. Det var syret, og det tog lang tid at lande i.«

Hjalmer havde i 2019 fået et hit med Medina-duetten 'Folk som os'.

Han brugte også året på at færdiggøre og udgive sit debutalbum 'Midt i en drøm eller noget der ligner' og gennemførte samtidig 120 koncerter rundt omkring i landet i så rasende et tempo, at han i en halvårlig periode kun havde tid til at se sin kæreste én aften om ugen.

Hjalmers nye album 'Alt blir bedre' er lavet i samarbejde med producerne Pitchshifters, Lasse Lyngbo og Rasmus Søegren. En stor del af numrene er derudover skrevet sammen med Nicklas Sahl og sangerinden Pil, ligesom Tim Christensen er medskriver, spiller guitar og synger kor på sangen 'Frit fald'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjalmers nye album 'Alt blir bedre' er lavet i samarbejde med producerne Pitchshifters, Lasse Lyngbo og Rasmus Søegren. En stor del af numrene er derudover skrevet sammen med Nicklas Sahl og sangerinden Pil, ligesom Tim Christensen er medskriver, spiller guitar og synger kor på sangen 'Frit fald'. Foto: Bax Lindhardt

Det var vildt, men også fuldt af gode oplevelser, for det var jo vitterligt det, Hjalmar altid havde drømt om. Og han understreger, at han trods sin sorg over sin fars død samtidig også nød sine mange musikalske milepæle.

»Jeg tror faktisk, at jeg var heldig at have et år, hvor jeg havde meget at lave. Jeg var jo pisse ked af det, men det at kunne tage ud og lave det jeg elsker, tror jeg også på mange måder reddede mig fra at ryge ned i et meget dybt hul,« forklarer Hjalmer.

Og så er vi fremme ved det skelsættende coronaudbrud i foråret 2020.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, fik Hjalmer langt om længe tid til at tænke over tingene – og en dag begyndte hans hjerte at banke voldsomt midt under aftensmaden.

»Jeg er jo nok hypokonder,« griner Hjalmer.

»Min mor er vant til, at jeg ringer, hver gang jeg finder noget nyt på min krop, som jeg ikke har kunnet mærke før, men jeg tror godt, hun kunne høre, at jeg var i panik,« griner han videre.

Han tog på hospitalet, hvor lægerne sagde, at han så fin ud, men at de godt kunne se, at hans hjerte bankede hurtigere end normalt.

»De spurgte, om jeg havde været stresset i en lang periode. ‘Ja’, svarede jeg. ‘Har du heller ikke haft det så godt?’, fortsatte de. ‘Nej’, sagde jeg. ‘Vi tror, du har et kæmpe angstanfald’,« genfortæller Hjalmer hospitalsoplevelsen.

Hjalmer følger sit nye album op med en stor sommerturné, hvor han blandt andet spiller på Tinderbox, Smukfest og til Fredagsrock i Tivoli. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjalmer følger sit nye album op med en stor sommerturné, hvor han blandt andet spiller på Tinderbox, Smukfest og til Fredagsrock i Tivoli. Foto: Bax Lindhardt

»Det blev et wakeupcall. Tænk, at man kan køre sig selv så langt ud, før kroppen siger stop,« fortæller Hjalmer, der tog fri i fire måneder og siden har været bedre til at passe på sig selv.

»Jeg kommer aldrig til at presse mig selv så langt ud igen. Jeg har lært at sige nej til ting, hvor jeg før bare var glad for, at alting skete,« forklarer han.

Det er også med den nye indstilling, at han sidste år begyndte arbejdet på sit nye album.

»Jeg tænkte, jeg er 26 år, livet har været bumpy, men jeg har også overlevet det hele. Nu vil jeg lave en plade, der er mega personlig og dyb, men også fuld af håb,« smiler han og tilføjer:

»Når nu coronaen skulle komme, ramte den virkelig godt for mig. Vi går alle igennem alt muligt. Nu ser jeg fremad.«