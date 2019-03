Det bliver lyden af den nye generation, der kommer til at præge optakten til årets Roskilde Festival.

Således kan man se og høre både Hjalmer - søn af Kim Larsen - og Selma Judith - datter af filminstruktøren Lars von Trier - på sommerens festival.

De to fremadstormende kunstnere er imidlertid meget mere end blot børn af kendte. De har begge begejstret fans såvel som anmeldere med deres musik, som nu skal stå sin test på Danmarks største festival.

Hjalmer skal begge spille Rising-scenen, og Selma Judith på Countdown-scenen, der begge er åbne på campingpladsen i dagene inden Roskilde Festival for alvor starter.

Har arvet specielt gen fra sin far

Hjalmer lægger på sin Facebook-profil ikke skjul på, at det er en fantastisk nyhed for ham.

'Det her har været en drengedrøm så længe jeg kan huske. I år bliver den til fucking virkelighed', skriver han i et nyt opslag.

Muligheden er opstået fordi blandt andre Roskilde Festivals booker Stefan Gejsing ser et stort lys i Hjalmer.

»Jeg har set ham live et par gange, og han er en fantstisk entertainer. Det er et gen, som han måske har arvet fra sin far«, siger Gejsing, der sammenligner sangeren med succeser som Mø, Minds of 99 og Phlake.

Det lykkedes aldrig for Roskilde Festival at kapre Kim Larsen til at spille på Orange scene, men bookeren vil ikke udelukke, at sønnen kan stå der en dag.

»Med Hjalmer gælder det som de andre talenter, vi har inviteret før ham, at vi håber på sigt at kunne præsentere ham på hovedprogrammet. Nogle ender på de lidt mindre scener, mens nogle indtager Arena eller Orange«, siger Stefan Gejsing.

Han har også kun lovord til overs for unge Selma Judith, der spiller meget speciel popmusik, hvor hun blandt andet har en harpe med på scenen.

»Hun er lidt finurlig. Hun er en virkelig god og klassisk uddannet harpespiller. Men hun laver popmusik med fuldt band, og bruger harpen i det. Og så synger hun helt vanvittigt godt live«, siger Stefan Gejsing.