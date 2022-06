Lyt til artiklen

Hjalmer har flere store øjeblikke, som han anser som banebrydende for sin karriere.

Der er gennembrudskoncerterne på Roskilde Festival og Smukfest i 2019, da han endelig fik lov at spille på de største festivaler.

Der var, da hans debutalbum gik platin, og så var der ikke mindst, da han i sommeren 2018 for første gang begyndte at tjene penge på sin musik.

»Jeg havde en sang og en ep, der gik godt, så vi havde fået sat en turne op. Nu kunne jeg få udbetalt 10.000 kroner om måneden. Hold op, hvor var det dejligt, for nu kunne jeg pludselig betale husleje for mine musikpenge,« husker Hjalmer tilbage med et stort smil.

Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album- "Alt Blir Bedre". Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album- "Alt Blir Bedre". Foto: Bax Lindhardt

Den 26-årige popsanger, der for tiden er aktuel med sit nye album, 'Alt bliver bedre', fortæller, hvordan han helt tilbage i starten af sin karriere omkring debutsinglen, 'Hvis du går' fra 2017, ikke tjente en krone på sin musik.

»Inden jeg flyttede til København, arbejdede jeg i små to år på Jensens Bøfhus for at have råd til ikke at have nogen indtjening det første stykke tid, jeg boede her (i København, red.),« fortæller Hjalmer, der er født og opvokset i Odense.

»Det gjorde, at da jeg så kom til København, kunne jeg leve for 5.000 kroner inklusive husleje om måneden. Og når huslejen var betalt, var der måske 900 kroner, mener jeg. Men det var cool, for jeg fik lov til at spille musik, og så spiste jeg bare rugbrød og spegepølse,« griner han.

Hjalmer fortæller videre, at da han første gang hørte, at han kunne få 5.000 kroner for at spille en halv times koncert, kunne han næsten ikke tro sin egne ører.

Hjalmer under en koncert i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Hjalmer under en koncert i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg står jo bare og spiller D-dur på en guitar, haha. Det er en vild oplevelse, men det gør også en meget taknemmelig. Det er jeg stadigvæk. Jeg fatter ikke, at jeg lever af det her.«

Han tilføjer med et grin:

»Jeg håber, det bliver ved, for jeg har ikke nogen uddannelse at falde tilbage på.«

Hjalmer understreger, hvor glad han er for at kunne leve af sin hobby.

Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album, 'Alt bli'r bedre'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hjalmer Larsen, sanger og musiker, er aktuel med et nyt album, 'Alt bli'r bedre'. Foto: Bax Lindhardt

»Der er selvfølgelig dage, hvor det også 'bare' er et arbejde, men når man som jeg for eksempel lige har været på turne med mine venner, og folk hele vejen rundt står og klapper af os, og man så også tjener penge på det. Det er en vanvittig følelse og motiverer kun til bare at knokle på.«

Hjalmer har netop udsendt albummet 'Alt bliver bedre' og kan hen over sommeren opleves på en lang række festivaler.