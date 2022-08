Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 2016 kunne man nærmest ikke gå nogen steder uden at høre sangen.

'Nede Mette' blev spillet overalt i radioen, til fester og i høretelefonerne. Men megahittet var også grobund for et decideret vennedrama om rettighederne til sangen. Og nu er der et nyt i sagen.

Det skriver Folketidende, der har været med i Sø- og Handelsretten.

'Nede Mette' med rapperen Henrik Blak fra Nakskov har indtjent millioner af kroner, og Henrik Blak har lagt sag an mod sin gamle ven Besmir Ismaili for at få omstødt en kontrakt, hvor Henrik Blak fraskrev sig rettighederne til sangen. Men det viser sig også, at der er en anden person, som har været utilfreds med fordelingen af indtægterne fra sangen.

Det er 33-årige Mohammad Reza Khani, som sammen med Blak skrev den første udgave af nummeret i 2012 – en udgave, som var grundstenen til det, der blev et hit.

Reza Khani krævede i 2018 at få del i rettighederne, men det afviste Besmir Ismaili, og det er nu også blevet også cementeret i retten.

Retten lagde vægt på, at ophavsretslovens paragraf 4 stykke 1 fastslår, at den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, har ophavsretten til værket i denne skikkelse.

Herefter var det afgørende spørgsmål så, om den seneste version kan ses som en bearbejdning af 2012-udgaven.

Og det mente retten, som fastslår, at det er Besmir Ismaili, der har ophavsretten til 2016-versionen – og altså ikke Reza Khani.

Afgørelsen indebar også, at Reza Khani skal betale 65.000 kroner til Besmir Ismaili for at dække hans sagsomkostninger.