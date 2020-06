Hits som 'Heat', 'Deja Vu', og 'Limbo' gjorde for alvor gruppen Scarlet Pleasure kendt i Danmark.

De har vundet priser, deres sange er blevet spillet utallige gange i radioen, og de har optrådt på blandt andet Roskilde Festival. Men vejen til et nyt album har bestemt ikke været uden bump på vejen.

Gruppen, som består af sangeren Emil Goll, Joachim Dencker, der spiller trommer, og bassisten Alexander Malone, udgav deres første album i 2016, og siden er det kun blevet til ep'er og singler

Scarlet Pleasure har siden albummet i 2016 kæmpet med at få udgivet endnu et album. De forsøgte både i 2018 og i 2019, men det føltes ikke helt rigtigt, fortæller gruppen til dr.dk.

Her afslører trioen, at de har stræbet efter succes, og i den forbindelse har glemt sig selv:

»På vejen hertil har vi skrevet musik med nogle rigtig dygtige mennesker, og resultatet blev spot on. Det ramte lige tidsånden. Men vi kunne ikke rigtig mærke det, og det føltes meget generisk, og som om man udelukkende lavede det for andres skyld. 'Det lyder helt rigtigt, det lyder som et hit', tænkte vi, men vi sad med en fornemmelse af, at det ikke var vores,« siger Emil Goll til dr.dk

Nu er det endelig lykkedes hitgruppen at få strikket et album sammen. Første halvdel af albummet 'Garden' er netop udkommet, og anden del bliver udgivet til efteråret.

Gruppen har også lært at acceptere, at selvom man er et band, der spytter hits ud, har man det ikke altid fedt. Men det er okay at have det sådan, lyder det fra Emil Goll.

Og det er netop accepten heraf, der har hjulpet gruppen med at skrive det nye album. Altså, at de ikke nødvendigvis behøver at skrive et kæmpehit, hvis ikke humøret er til det.

Det vigtigste for gruppen er ikke længere, at musikken nødvendigvis skal blive mega populær, men at det er musik, de er stolte af om 20 til 30 år.