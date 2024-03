I morges tikkede der en ubærlig besked ind på Hilda og Keld Heicks telefon.

Det var fra June og Peter Bellis ældste søn Chano. Med beskeden om, at hans mor var gået bort.

»Vi havde slet ikke set det komme. Vi troede, at nu skulle hun nok få et par stille og rolige år uden de store bekymringer, fordi Peter jo havde været syg. Men det fik hun så ikke,« fortæller Hilda Heick til B.T.

Hun og ægtemanden Keld Heick delte særligt i deres unge dage mange gode stunder med Belli-parret, hvor deres børn legede sammen og deres både privatliv og arbejdsliv krydsede hinanden.

Peter Belli og June Belli var gift i mere end 50 år. Men under et år efter, at Peter Belli gik bort efter længere tids sygdom i juni 2023, har June Belli nu fulgt efter sin elskede mand. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I dag spiller Keld Heick fodbold med Chano, den ældste af Peter og June Bellis tre børn.

Men sidst Hilda Heick selv så June, var til Peter Bellis begravelse for mindre end et år siden.

»Vi har jo så mange venner, der pludselig går bort, og det rører jo én, når man selv er i den alder. For selvom man synes, man har det godt og føler sig sund og rask, så kan det ske lige pludselig,« siger Hilda Heick.

Denne gang var det June Belli, som sov stille ind i sit hjem denne onsdag.

Keld og Hilda Heick til Peter Bellis begravelse fra Brøndbyvester Kirke, onsdag den 14. juni 2023. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Så efter ni måneders adskillelse er June Belli nu blevet genforenet med sin elskede mand Peter Belli, som hun var gift med i mere end 50 år.

»Hun var en køn og sød pige, og hun var opdraget med, at selvom vi er gøglere, så holder vi vores ord,« lyder det med et forsigtigt grin fra Hilda Heick.

»Og hun kunne finde ud af at skælde ud! Det var altid hende, der gik forrest og tog skraldet for sig selv og sin familie. Hun har været en fantastisk støtte for Peter igennem det hele,« slutter dansktopsangerinden.