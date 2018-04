Hvis du synes, at Roskilde Festivalen er blevet for stor, for dyr og for selvoptaget, så skulle du opleve USA's Coachella-festival, der netop er startet. Her handler det mest om at blive set. Og så kan bare én af festivalens to weekender let løbe op i 25.000 kroner.

Paris Jackson sneg sig ind ad bagindgangen. Kardashian-søstrene flippede billedskønt ud i VIP-området foran den store scene, mens kameraerne til deres realityshow rullede. Og oppe på den store scene gendannede selveste Beyoncé sin gruppe Destiny's Child, der ikke har optrådt sammen i 12 år.

Ja, Coachella Festivalen, der netop nu finder sted i ørkenen uden for Los Angeles, er ikke som nogen anden musikfestival. Festen strækker sig over to weekender. Og så vrimler det med stjerner både foran og på scenen.

I år kan de heldige, der har sikret sig én af de godt 200.000 billetter (der blev udsolgt på tre timer) udover Beyoncé opleve stjerner som The Weeknd, Eminem og Chic.

Længere nede på årets plakat dukker den danske sangerinde MØ såmænd også op. Men ifølge anmeldere, eksperter og for den sags skyld tilskuere handler Coachella egentlig ikke så meget om musikken.

Det handler om cool-faktor, mode og ikke mindst om at blive set.

»Hvis du ikke er på Coachella, så findes du ikke,«

Sådan sagde en purung Gwyneth Paltrow, der i årevis var fast VIP-inventar til den farverige festival, engang til avisen The Guardian.

Og uden at kigge op på scenen, har de heldige autografjægere i år allerede kunnet spotte Rihanna, Kylie Jenner og Justin Bieber.

Stjernerne ankommer selvfølgelig i privatfly. Men selv uden den slags luksus er Coachella heller ikke for fattige folk.

Således koster en weekend-billet med adgang til det hele, cirka 6.000 kroner.

En middelmådig flybillet fra Los Angeles løber let op op 3.500 kroner. Hotel eller anden overnatning koster et sted imellem 800 og 3.000. Coachella er ikke til billige hot dogs eller pizza-slices. Her taler vi om supersund designer-mad, der i løbet af weekenden ifølge bladet Forbes let kan koste 2.300 kroner. Og inklusive transport, drinks og diverse afgifter koster en Coachella-weekend (ifølge Forbes Magazine) uden problemer sådan sted midt imellem 15.000 og 30.000 kroner.

»Du er bankerot, før du overhovedet er ankommet. Men det er så fedt, når du er der.«

Sådan fortæller Ross Gerber, der er chef for det LA-baserede finansfirma Gerber Kawasaki til avisen LA Times.

Coachella startede i 1999. Festen, der strækker sig over to weekender, finder sted i Empire Polo Club i Indio, California. Musikgenrer som hip-hop, rock, pop og electronica præsenteres på syv forskellige scener. Og blandt festivalens store navne har været Leonard Cohen, Roger Waters og Depeche Mode.