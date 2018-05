Øverst kan du høre lidt af vindersangen i Eurovision 2018 - Israels Netta Barzilai med sangen 'Toy'.

Undrede du dig også over, hvorfor hønse-lyde var en stor en del af sangen, da den israelske sangerinde gav den gas på scenen lørdag aften til dette års europæiske Melodi Grand Prix? Årsagen skal ifølge sangerinden selv findes i sangens budskab.

»He's a bucka-mhm-buck-buck-buck-mhm boy.«

Sådan lød det det blandt andet, da den israelske sangerinde Netta optrådte på den store scene i Altice Arena i Portugals hovedstad, Lissabon, hvor sangkonkurrencen afholdes i år.

Selve sangen, der har titlen 'Toy', er ifølge den 25-årige sangerinde inspireret af hele #metoo-bevægelsen. Sangen har derfor et feministisk budskab og skal fungere som en opløftende sang til alle, der har været udsat for chikane eller mobning eller fået at vide, at de ikke er smukke, kloge eller gode nok.

Det er i den forbindelse, at kykkeliky-lydene kommer ind i billedet, fortæller sangerinden til DR.

Også danserne, der er på scenen, laver 'kyllinge-bevægelser' under sangen. Foto: RAFAEL MARCHANTE

Hun fandt selv på lyden, da hun gerne ville tilføje sangen en lyd, der lød som frygt - for det er ifølge sangerinden frygt for det, der er anderledes, der får folk til at mobbe og nedgøre andre.

»Kyllinge-lyden var præcis det, nummeret manglede. Folk, der er bange for det anderledes og derfor nedgør andre, er kyllinger,« forklarer hun til DR.

Til det anerkendte fanmedie Wiwibloggs uddyber hun:

»Lydene skal imitere dem fra en kujon - en kylling. Én, der ikke handler ud fra sine egne følelser og i stedet behandler dig som et stykke legetøj.«

