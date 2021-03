Selvom hun er blandt årets mindst kendte navne i dansk Melodi Grand Prix, så er det ikke første gang, Nanna Olivia skal på landsdækkende tv og synge.

I 2008, da hun kun var ti år, var hun nemlig med i TV 2s stort anlagte underholdningsshow 'TV 2 Allstars', hvor kendte danskere dystede om at samle det bedste kor, og her var Nanna Olivia en af popstjernen Anna Davids udvalgte.

»Jeg var mega fan af Anna David,« fortæller Nanna Olivia, der voksede op i den lille by Fløng uden for Roskilde.

»Jeg havde blandt andet en karaokemaskine, hvor jeg stod og sang 'Fuck dig' på, og en dag så min mor så, at de søgte deltagere.«

En 10-årig Nanna Olivia gemt bag Anna Davids venstre arm. TV 2 Allstars 2008. Foto: Mogens Flindt / Scanpix Vis mere En 10-årig Nanna Olivia gemt bag Anna Davids venstre arm. TV 2 Allstars 2008. Foto: Mogens Flindt / Scanpix

Anna Davids kor var ifølge bookmakerne favorit til at vinde 'TV 2 Allstars', men de kunne ikke leve op til forventningerne og røg ud som de første.

I stedet måtte de se sejren gå til René Dif og hans kor fra Bornholm, og så var det hurtigt tilbage hjem til Fløng.

Nanna Olivia fortæller, at selvom det ikke blev til så mange uger i konkurrencen, så fik hun et godt forhold til Anna David, som hun i de følgende år holdt kontakt med via Facebook og Instagram.

»Anna har flere gange haft nogle sange, som hun gerne ville have, at jeg prøvede at indspille, men hver gang passede det ikke rigtigt med min skole,« fortæller hun.

Men så kom coronaen.

Nanna Olivia. Foto: Malou Vagn Vis mere Nanna Olivia. Foto: Malou Vagn

Nanna Olivia er i dag 22 år og læser til daglig entreprenørskab og design på Københavns Erhvervsakademi.

Tilbage i november, da hun sad med sin studiegruppe og arbejdede på en opgave, tikkede der pludselig en uventet besked ind på hendes telefon.

»Anna David havde skrevet en ny sang, men syntes ikke, den passede så godt til hende selv, fordi den har et lidt yngre budskab. Så hun ville høre, om jeg ville indspille den,« fortæller Nanna Olivia.

»Først slukkede jeg bare telefonen, da jeg var dybt begravet i opgaven. Så læste jeg beskeden igen et par gange, og da jeg så kom hjem og fik hørt sangen, skrev jeg tilbage, at det ville jeg gerne.«

Hun uddyber:

»Den her coronatid har været lidt hård. Jeg trængte til, at der skulle ske noget vildt i mit liv, og på den måde passede det også godt.«

Sangen, der hedder 'Hvileløse hjerter', blev en måned senere udvalgt til at være med i årets Melodi Grand Prix, og den nyhed har været svær at holde hemmelig, griner Nanna Olivia.

»Det er jo kæmpe stort for sådan en som mig, der normalt ikke kaster sig ud i sådan et projekt. Jeg tror også, de fleste, jeg kender, var rimelig overraskede, da det kom frem,« siger hun.

På grund af coronakrisen har hun ikke kunnet tage rundt og spille sin sang, og derfor har hun endnu den store opmærksomhed til gode. Til gengæld har hun været flittig på de sociale medier, fortæller hun.

»Jeg deler den igen og igen og igen og er vildt irriterende. Jeg ved, at alle dem, jeg kender, allerede har hørt den en million gange.«

Da hun ikke har den store sceneerfaring, tror hun, at det er en fordel, at der ikke vil være publikum i DR-studiet på lørdag. Men hun ved også godt, at hun er oppe imod langt mere kendt navne som Chief 1, Thomas Buttenschøn, Mike Tramp og P3-favoritterne Fyr & Flamme.

Når melodigrandprixet er overstået, er hun derudover klar på at lave mere musik med Anna David.

»Vi har snakket om det, men lige nu tager vi en sang ad gangen, og så må vi se.«