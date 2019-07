Metallicas besøg i Danmark torsdag aften var en fantastisk oplevelse for mange.

Deriblandt B.T.s anmelder, som gav koncerten seks stjerner ud af seks mulige.

Men for medarbejdere og beboere på PotentialeHotellet Gjellerup ved Herning var aftenen lige en sjat mere fantastisk end for alle andre.

PotentialeHotellet er en lille, selvejende institution, der hjælper unge hjemløse med at få styr på livet og en bolig. De har eksisteret siden 2016, men har tilsyneladende allerede gjort et stort indtryk på omgivelserne.

Sådan ser det ud, når man får overrakt en check på 300.000 kroner. (Foto: Metallica) Vis mere Sådan ser det ud, når man får overrakt en check på 300.000 kroner. (Foto: Metallica)

I hvert fald på Metallica, som efter et besøg på deres hjemmeside udvalgte dem til at modtage en donation fra bandets velgørenhedsfond 'All Within My Hands Foundation'.

Det fortæller pædagog og værkstedsleder Jimmie Christensen til DR.

»Jeg troede først, det var en joke, da min chef ringede. Men de har undersøgt vores hjemmeside og set på, hvad vi er for en størrelse, og de har så besluttet, at de vil støtte os. Det er superfedt, at der er nogen, der har den indstilling«, siger han til mediet.

Også institutionens forstander er lykkelig over donationen:

Alle nuværende medlemmer af det legendariske band troppede op og var med til at overrække den overvældende donation. (Foto: Metallica) Vis mere Alle nuværende medlemmer af det legendariske band troppede op og var med til at overrække den overvældende donation. (Foto: Metallica)

»Vi har en belægningsprocent på 100, så unge hjemløse er et voksende problem. Det betyder meget, at Metallica sætter fokus på os, for vi synes eksempelvis ikke, at emnet fyldte meget i valgkampen«, siger forstanderen, Sisse Fjord Nielsen, til DR.

På Metallicas eget billede fra overrækelsen af checken kan man se, at hun måber, da hun bliver præsenteret for donationens størrelse. Den lyder da også på imponerende 300.000 kroner.

Det er endnu ikke bestemt, hvad de mange penge skal bruges på.

»Vi pædagoger har mange ideer, men vores beboerråd skal være med til at beslutte det. Det er så unikt, det her, så det skal være noget, de vil kunne huske, at de fik på grund af Metallica«, siger Jimmie Christensen til DR.