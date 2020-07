Fire danskere har vundet en Grammy, verdens mest prestigefyldte musikpris. Én af dem er Bent Fabricius-Bjerre.

I 1963 vandt han sin Grammy for kæmpehittet ‘Alley Cat’, men opdagede det først senere. For Bent Fabricius-Bjerre - eller Bent Fabric som var hans kunstnernavn ‘over there’ - troede, at det var en spøg.

»Jeg læste om nomineringen på bagsiden af Politiken, hvis jeg husker rigtigt. Deres bagside er altid fuld af fis. Nummeret var nomineret som Best rock’n’roll, og den har ikke meget med rock’n’roll at gøre, så derfor troede jeg, det var en spøg.«

»Senere blev jeg ringet op fra USA af grammofonselskabet, der havde sendt den ud. De sagde, at jeg havde vundet årets Grammy. Det blev jeg da glad for,« fortalte han i et interview med Kristeligt Dagblad.

Historien om ‘Alley Cat’ er i det hele taget en af de sjove anekdoter fra Bent Fabricius-Bjerres lange musikalske liv.

Oprindeligt skrev han faktisk nummeret til ‘Omkring et flygel’, et nyt underholdningsprogram, som Danmarks Radio ville servere for seerne i 1960.

Fabricius-Bjerre var selv vært for programmet, og før det gik i luften, blev han af produceren spurgt, om han kunne diske op med en kendingsmelodi, bare en lille stump musik, der kunne køre som indledning. Det kunne Bent Fabricius-Bjerre godt, og i løbet af en halv time havde han bakset dén melodi sammen.

Specielt stolt af sit værk var han dog ikke.

Derfor brugte han pseudonymet Frank Bjørn som komponisten bag ‘Omkring et flygel’.

I første omgang var det en moderat succes i Danmark. Lige indtil det to år senere blev et gigantisk hit i USA, hvor det gik direkte ind på syvende pladsen på Billboards Top 100.

I årevis havde Bent Fabricius-Bjerre forsøgt at få hul igennem på det amerikanske marked gennem en god ven på et stort pladeselskab. Og havde fået nej. Så spillede han den lille kendingsmelodi for ham. Og så blev ørerne slået helt ud på den anden side af Atlanten. Titlen ‘Around a piano’ vakte dog ikke lige så stor begejstring. En titel med et dyr ville passe bedre, mente direktøren.

At det lige blev ‘Alley Cat’ - baggårdskat - var et tilfælde.

Bent Fabricius-Bjerre var faldet over det i en sladderspalte i musikmagasinet Melody Maker og syntes, at det lød godt. Som nævnt hittede nummeret omgående på det amerikanske marked. Men titlen forpligtede.

Alle ville vide, hvorfor det hed, som det hed, og en røverhistorie måtte brygges sammen om, at det var inspireret af Bent Fabricius-Bjerres egen kat. Selv om han aldrig havde haft én.

Og titlen hang ved. Mens nummeret var på sit højeste i USA, blev han bl.a. booket til at åbne en katteudstilling i New York og der blev lavet både en ‘Alley Cat’ sang og en dans, ligesom en kirke i Massachusetts tilmed spurgte, om de måtte spille melodien på kirkeklokkerne.

Da ‘Alley Cat’ blev nomineret til en Grammy, troede Bent Fabricius-Bjerre som nævnt, at det var en joke. Og derfor var han da heller ikke til stede, da prisen blev uddelt.

Men selv det satte afgørende skub i hans karriere og gjorde ham verdensberømt, var det ikke et nummer, han var specielt stolt af.

»Jeg synes, det var en bagatel, men man kan aldrig bedømme det, man selv laver,« som han sagde til Kristeligt Dagblad.