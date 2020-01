To kendte sangere, et par 'X Factor'-deltagere og nogen du ikke har hørt om før.

DR løfter nu sløret for hvilke ti deltagere, der den 7. marts stiller op til Dansk Melodi Grand Prix 2020 i Royal Arena i København.

De første tre navne var allerede kendte i forvejen, da de er blevet valgt ud fra en landsdækkende afstemning.

Her blev det som bekendt Sander Sanchez, Kenny Duerlund og sidste års to 'X Factor'-finalister Benjamin Rosenbohm og Tanne Amanda, der stiller op som duoen Ben & Tan.

Ben & Tan. Foto: Pressefoto Vis mere Ben & Tan. Foto: Pressefoto

En jury fra P4's ni distrikter har derudover givet et wildcard til endnu en tidligere 'X Factor'-finalist nemlig sangeren Jamie Talbot og en ung fyr ved navn Emil Vestergaard Klausen.

Blandt de sidste fem deltagere dukker et par velkendte navne op.

For det første stiller det tidligere Outlandish-medlem Isam B op med sangen 'Bølger'. Dernæst har Sys Bjerre efter et par ude af det helt store rampelys valgt at stille op med sangen 'Honestly'.

De sidste tre deltagere er 'Maja og de sarte sjæle', Benjamin Kissi og Jasmin Rose feat. RoxorLoops.

Isam B. Foto: Pressefoto Vis mere Isam B. Foto: Pressefoto

DR's Melodi Grand Prix-redaktør Gustav Lützhøft er selvfølgelig stolt af sit eget felt og udtaler i en pressemeddelelse:

»Det er et virkeligt stærkt felt af sange og artister, der er med i år, og vi er meget stolte af det varierede udvalg, som jo både er valgt af danskerne og kompetente juryer. Og når vi tilmed skruer op for musikken ved at spille alle numrene 100 pct. live, er jeg sikker på, at alle der følger med i Royal Arena og hjemme foran skærmen får en musikalsk aften af de helt

store!«

Rasmus Bjerg og Hella Joof er årets værter. Derudover har man fået lov til at låne 'Vild med dans'-orkestret The Antonelli Orchestra til at styre musikken i Royal Arena.

De ti sange som kan høres på diverse streamingtjenster allerede nu er:

‘Bølger’ - Isam B

‘Honestly’ - Sys Bjerre

‘Den eneste goth I Vejle’ - Maja og de sarte sjæle

‘Faith’ - Benjamin Kissi

‘Human’ - Jasmin Rose feat. RoxorLoops

’Screens’ - Sander Sanchez

’Ville ønske jeg havde kendt dig’ - Emil

’Forget it All’ - Kenny Duerlund

’Bye Bye Heaven’ - Jamie Talbot

’Yes’ - Ben&Tan