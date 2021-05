Smukfest, Roskilde Festival, Copenhell, Nibe Festival, Tinderbox, NorthSide, Langelands Festival, Musik i Lejet, Kløften, Vig Festival, Ringsted Festival, Heartland og Jelling Musikfestival har officielt opgivet at stable en fest på benene denne sommer.

Natten til tirsdag indgik Folketingets partier – med undtagelse af Nye Borgerlige – en aftale om næste skridt i genåbningen. Aftalen fik aflysningerne til at vælte ind fra landets festivaler.

Aftalen har endnu en gang bragt Joy Mogensen i miskredit blandt de kulturinstitutioner, hvis interesser hun skal varetage.

Hun er nemlig endt som den berømte lus mellem to negle, vurderer B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Genåbningsaftale lægger op til maksimalt 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august. Her er det House Of Pain, der spillede på Orange Scene på Roskilde Festivl 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Genåbningsaftale lægger op til maksimalt 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august. Her er det House Of Pain, der spillede på Orange Scene på Roskilde Festivl 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

En væsentlig del af aftalen handler om forsamlingsforbuddet.

Politikernes udmelding er, at der frem til 1. august maksimalt må samles 2.000 mennesker. Efter 1. august løftes antallet til 5.000 personer.

Men det er langtfra nok til, at det kan lade sig gøre at afholde de traditionelle sommer festivaler.

»Med de restriktioner, der er meldt ud, må vi sige, at Smukfest anden weekend i august ikke er muligt. Vi er vildt ærgerlige og vildt skuffede,« siger Søren Eskildsen fra Smukfest til DR.

Mens reaktionen fra Roskilde Festival lyder:

»Vi er knust over, at vi ikke får mulighed for at samles på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som coronakrisen har ødelagt for så mange.«

Allerede i marts efterlyste foreningen Dansk Live på vegne af de samlede danske musikfestivaler et klart svar fra politikerne på, hvilke vilkår de skulle indstille sig på denne sommer.

Men først natten til tirsdag – kun tre uger før Jelling Festival som den første af årets musikfester skulle åbne 25. juni – kom politikerne frem til de retningslinjer, der gælder hen over sommeren.

I mere end 40 år har der været Smukfest i Skanderborg hvert år. For andet år i træk må festivallen aflyse på grund af corona. Foto: BENT MIDSTRUP/Ritzau Scanpix Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere I mere end 40 år har der været Smukfest i Skanderborg hvert år. For andet år i træk må festivallen aflyse på grund af corona. Foto: BENT MIDSTRUP/Ritzau Scanpix Foto: BENT MIDSTRUP

Ifølge Henrik Qvortrup er kulturminister Joy Mogensen dermed endnu en gang kommet i klemme. Mellem et kulturliv, der har presset på med »urealistiske forventninger«, og en regeringsledelse, der med en meget forsigtig better safe than sorry-strategi, har haft opmærksomheden rettet mod alt andet end et presset kulturliv.

Som Henrik Qvortrup konstaterer:

»Mette Frederiksens vælgere går ikke på Roskilde Festival.«

Med genåbningsplanen har Joy Mogensen – endnu en gang – skuffet sit kulturelle bagland.

»Nogle havde forventet, at der ville blive åbnet meget mere. Men vil man gå med livrem og seler, er det logik, at festivaler med 100.000 mennesker ikke står først for under en genåbning,« siger Qvortrup, der forudser, at den politiske debat i den kommende tid vil handle netop om regeringens forsigtighedsprincip.

»Fra begyndelsen handlede coronaøvelsen om at passe på de sårbare. Men nu er de snart alle vaccineret, så hvem er det nu, vi passer på?« spørger han retorisk.

Selvom alle sårbare snart er vaccineret, lever vi længe endnu i en virkelighed, hvor vi vil gå med mundbind, lade os teste og blive afkrævet coronapas.

»Umærkeligt har målet flyttet sig fra at handle om at undgå overbelægning på hospitalerne til at handle om, at ingen må smittes,« siger han og forudser en hed diskussion mellem de politikerne, der mener, at vi skal blive ved med at gå med livrem og seler, og de, der mener, at nok er nok – også når det gælder corona.

B.T. forsøger at få et interview med Joy Mogensen, men Kulturministeriet er for nuværende ikke vendt tilbage.