Stine Bramsen ser for tiden frem mod to ting, hun aldrig har prøvet før.

Den ene ting har hun allerede løftet sløret for. Den anden holder hun fortsat hemmelig – og svarer med et grin til B.T.s opfølgende spørgsmål, at 'det kan hun ikke udtale sig om'.

Vi starter med det projekt, der allerede blev præsenteret tilbage i marts.

Stine Bramsen udgav sidste år albummet 'Blond and Blank', med hvilket, hun blandt andet i højere grad er begyndt at tale offentligt om ligestilling og strukturelle problemer i musikbranchen.

Til efteråret følger hun det op med en akustisk turné, hvor hun for første gang i karrieren spiller udelukkende med kvindelige musikere.

Da B.T. møder hende på årets Tinderbox festival, fortæller hun:

»Jeg vil gerne gøre min del for, at der kommer flere kvinder i branchen. Nogle flere forbilleder. Nu har jeg mødt de her mega dygtige kvindelige musikere, så synes jeg, det vil være vanvittigt ikke at give dem en scene at stå på.«

Stine Bramsens nye band består af Kajsa Vala på guitar, Emilie Espichicoque på perkussion og Anja Kolyova på bas. De to førstnævnte spiller hun allerede i forvejen med.

Stine Bramsen backstage på Tinderbox 2023. Foto: Kristian Dam Nygaard

Ud over at det altid er spændende at arbejde med nye mennesker, forklarer Stine Bramsen, at det er flere aspekter i touren for hende.

»Menneskeligt er det vildt fedt at prøve at komme på tour kun med kvinder. Det gør noget for at kunne være 'hele mig' og ikke være bange for, om jeg tropper op en dag og er mega emotionel – for så vil der stå nogle kvinder klar, der kender til det. Det kan bare være lidt sværere med mænd.«

Hun fortsætter:

»Jeg tror også, de mænd, jeg turnerer med nu, ville kunne finde ud af det – men det er en vane, vi skal ind i. Man skal kunne sige 'i dag kommer jeg med en 'bagage', og derfor reagerer jeg sådan, hvis der sker det og det'. Der tror jeg, vi har været vant til som kvinder i branchen at tage et skjold på os og sige, 'nu skal jeg fandeme klare det' i stedet for at turde være sårbar.«

Stine Bramsen tilføjer, at hun tænker, det er en generel ting for ledere i alle brancher.

»Man skal kunne turde lede på en kvindelig måde. Vi er jo forskellige på mange måder, og vi behøver ikke prøve på at være mænd.«

Stine Bramsen fortæller, at hendes 'nye' mere politiske side også er et spørgsmål om at være blevet moden til det – men hun oplever det som befriende, at folk også ved, at hun har en mening om tingene.

»Det er som om, jeg det sidste halvandet år har revet et skjold af og på en måde ikke længere er bange for, om jeg siger det rigtige, eller om jeg fornærmer nogen.«

Stine Bramsen spiller på Blå Scene på Tinderbox lørdag den 24. juni 2023. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Hun fortsætter:

»Selvfølgelig skal man være et ordentligt menneske og have respekt for dem, man møder, men det er faktisk nemmere at være i, at det godt må være politisk, at der godt må være lidt ridser i lakken. Det gør det nemmere for mig selv at kunne blive i musikbranchen i mange år.«

Og hvad så med den anden ting, som hun aldrig har prøvet før?`

Da B.T. til sidst spørger Stine Bramsen, om hun har andre nye ting på vej, svarer hun:

»Hm. Ja der er faktisk ret mange spændende ting i støbeskeen. Det er ikke noget, jeg kan løfte sløret for, men jeg kommer i 2024 til at bevæge mig ind på en bane, jeg ikke har gjort mig på før.«

Skal du være 'X Factor'-dommer og danne en Silkeborg-alliance med Simon Kvamm?

»Haha, det kunne være sjovt. Men det kan jeg jo ikke udtale mig om.«