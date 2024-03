Lige straks skal Westlife på turné rundt i verden.

Men nu trækker medlemmet Mark Feehily sig fra det genforenede boyband på grund af helbredsproblemer.

Det forklarer han selv i et opslag på Instagram.

»Det er med den største ærgrelse, at jeg nu må trække mig midlertidigt fra al Westlife-turnéren, indtil jeg har fået chancen for at komme mig helt efter den turbulente rejse, jeg personligt har været igennem. Tro mig, jeg ville ønske, det kunne være anderledes,« skriver Mark Feehily i opslaget.

Westlife må tage på turné uden Mark Feehily. Foto: Hannibal Hanschke/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Westlife må tage på turné uden Mark Feehily. Foto: Hannibal Hanschke/AP/Ritzau Scanpix

Mark Feehily har også flere gange tidligere måttet aflyse koncerter med sit gamle hitband, efter han for knap fire år tilbage efter en operation blev ramt af blodforgiftning, hvilket har besværet hans helbred siden.

Derfor har Mark Feehily været igennem flere operationer, og den nyligste betyder nu, at han må fokusere på sit helbred og sin bedring, skriver han.

»Operationen fandt sted for nyligt, og heldigvis gik det efter planen, men af den grund må min bedring være min absolutte prioritet.«

Mark Feehily forsikrer desuden om, at de tre resterende medlemmer i Westlife – Kian Egan, Nicky Byrne og Shane Filan – vil fortsætte turneen succesfuldt uden ham.

»Men for nu er jeg nødt til at træffe den rigtige beslutning for mit eget helbred og velvære, for min familie og for mig selv som person. Vær endelig ikke bekymrede,« skriver musikeren.