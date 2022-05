»Uhyggeligt.« »Skræmmende.« »Sindssygt.«

Hvis du denne aften sidder og følger med i den første semifinale under dette års Eurovision, har du måske lagt mærke til sangen fra Grækenland. Det er nemlig en sang, der i den grad har vakt opsigt – og splittelse.

Det skyldes især sangens titel og omkvæd.

Sangen, som sangeren Amanda Tenfjord, fremfører hedder nemlig 'Die Together' – at 'dø sammen'.

Og i omkvædet synger hun blandt andet:

»But if we die together now – We will always have each other – I won’t lose you for another – And if we die together now – I will hold you ’til forever.«

Det kan oversættes til:

»Men vi dør sammen nu, vil vi altid have hinanden, jeg vil ikke miste dig til en anden. Og hvis vi dør sammen nu, vil jeg holde dig for altid.«

Foto: YARA NARDI Vis mere Foto: YARA NARDI

Flere har rost sangen for at være en romantisk, storladen ballade om et kærlighedsforhold, der er ved at gå i stykker.

Men andre lyttere har været knapt så begejstrede:

»Budskabet i sangen er alt for creepy til mig, beklager,« skriver en bruger som en kommentar på de sociale medier, mens en anden skriver:

»Er jeg den eneste, der synes, at teksten er ret skræmmende? 'Dø sammen'-temaet kan være lidt kontroversielt.«

En tredje tager kritikken af teksten længere:

»Teksten er sindssyg. Hvis du dykker dybere ned i teksten i denne sang, kan du komme til den konklusion, at hun (sangeren, red.) 'validerer' at dræbe sin kæreste for kærlighed.«

Den samme tolkning har en anden bruger også:

»Sangen siger, at hvis vi dør sammen nu, vil man ikke miste den anden til en anden person. Det kan muligvis mere eller mindre være den samme tanke, som mange mænd, som dræber deres partnere og derefter begår selvmord, har,« lyder det.

Andre mener, at det budskab, sangen har forsøgt at komme med i omkvædet, nemt kan misforstås:

»Teksten kan læses som et resume af plottet til en opera-tragedie. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt for Eurovision,« lyder det fra en bruger.

Mange andre har dog – som tidligere nævnt - også rost sangen:

»Mange kan måske føle sig frastødt af teksten til denne sang, men i sidste ende er det en anden (mere original) kærlighedssang, der har en poetisk aura bag sig, der minder om kærlighedsløfter, indtil døden adskiller to elskere i den antikke græske mytologi,« lyder beskrivelsen fra en bruger.

Selv har sangeren bag, Amanda Tenfjord, også forklaret, at sangen handler om 'absolut kærlighed'.

Det har hun gjort i et interview med OK Magazine, skriver fanmediet Eurovision Fun:

»Sangens titel har måske nogle negative konnotationer, men hvis du virkelig lytter til sangens tekst, vil det gå op for dig, at det er hymnen for absolut kærlighed.«