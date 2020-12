Forleden dukkede rapperen Tessa op på tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts Instagram-profil.

Arm i arm havde de to kvinder ladet sig fotografere. Men hvordan var den konstellation kommet i stand? Det får vi svaret på nu.

Torsdag udkommer videoen til Tessa og Emil Simonsens (Orgi-E fra Suspekt, red.) hyldest til den københavnske vestegn, sangen 'Blæstegnen', og her dukker ingen ringere end den tidligere statsminister op.

Et projekt, hun er svært begejstret for at være en del af:

»Jeg er jo selv fra Vestegnen, og da jeg hørte sangen, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det her var Vestegnens første rigtige anthem.«

»Og så kan man jo ikke andet end at elske konstellationen af Tessa og Orgi-E,« siger hun i en pressemeddelelse udsendt af Universal Music.

Den kvindelige topleder er langt fra den eneste karakter fra Vestegnen, der er med i videoen. For både Tessa og Suspekt-hitmageren har det nemlig været vigtigt at have Vestegnens mennesker i fokus.

»Jeg vil gerne vise, hvor unik Vestegnen er. Unikke mennesker af en særlig støbning, som drømmer stort og går imod fordomme og social arv. Vestegnen er mere end bare et område. Det er en følelse. En mentalitet. Jeg vil vise stolthed, benhård vilje og kunst på den hårde måde,« fortæller Tessa ifølge pressemeddelelsen. Og Orgi-E er enig.

De to vestegnsrappere Orgi-E og Tessa. Foto: Astrid Thorsen Vis mere De to vestegnsrappere Orgi-E og Tessa. Foto: Astrid Thorsen

For ham er det vigtigt at understrege, at deres seneste hit er en mentalitet, der udspringer af netop stedet, hvor de føler sig hjemme.

»Det er stolthed, raseri, aggression, frygt, ære, kærlighed og afmagt, som man kan knytte til videoen. Det er vindermentalitet på dårlige odds. Underdogs og sultne ulve. Derfor betyder videoen også meget og har været vigtig for os at lave. Fordi vi gerne vil vise det sammensurium af følelser frem, som vi selv har rendt rundt med gennem livet,« siger han.

Mens Tessa er fra Hundige, og Orgi-E er fra Albertslund, er Helle Thorning-Schmidt født og opvokset i Ishøj. Noget, hun ofte har udtrykt stor glæde og taknemmelighed over, selv om det med hendes egne ord blev betragtet som »et tabersted«.

Selv samme succesrige politiker og erhvervskvinde er da også citeret for at have sagt:

»Du kan tage en pige ud af Vestegnen. Men du kan ikke tage Vestegnen ud af en pige.«