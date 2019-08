Johanne Ravn kunne godt gå under betegnelsen Danmarks heldigste Robbie Williams-fan.

Den blonde kvinde fra Sabro ved Århus kom onsdag aften op på scenen til den britiske popstjernes koncert på Smukfest.

Hun blev placeret i en stor, rød sofa tæt op ad Robbie Williams. De holdt i hånd, dansede og krammede under nummeret 'Somethin' Stupid'.

Men her stopper det ikke.

Johanne Ravn har nemlig været tæt på Robbie Williams flere gange.

For to år siden, da Robbie Williams spillede på Tinderbox festival i Odense, kom hun op på scenen under nummeret 'She's the one'.

Og nu er det, at jaloux Robbie Williams-fans kan begynde konspirationsteorierne.

Johanne Ravn har sørme også været på scenen med Robbie Williams én gang til.

Johanne og Robbie Williams. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Johanne og Robbie Williams. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

I 2013 da Robbie Williams gav koncert i Parken i København, fik han første gang Johanne Ravn på scenen.

Ifølge gamle artikler var den første gang den vildste oplevelse, hvor Johanne Ravn både fik rørt Robbie WIlliams på numsen, de lå i ske sammen på en stor seng - og så gav han hende et stort smækkys på munden.

Johanne Ravn har pænt takket nej tak til at fortælle om sit Robbie Williams-eventyr til B.T.

Se i videoen øverst hvordan det så ud, da Johanne Ravn var på scenen med Robbie Williams i år.