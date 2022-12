Lyt til artiklen

Den britiske verdensstjerne, Harry Styles, er for tiden i Brasilien med sin 'Love On Tour'.

Men det er ikke kun kærlighed han og hans crew har mødt fra det brasilianske folk.

I dag blev en af stjernens lastbiler kapret, da den kørte på motorvej B116 omkring byen Curitiba, syd for São Paulo.

Ifølge flere britiske medier blev lastbilen stoppet af tre mænd, to af dem var bevæbnede, der tvang chaufføren til at standse.

Harry Styles har mistet en lastbil med indhold, melder brasiliansk politi. Foto Patricia Schlein Foto: zz/Patricia Schlein/STAR MAX/IPx Vis mere Harry Styles har mistet en lastbil med indhold, melder brasiliansk politi. Foto Patricia Schlein Foto: zz/Patricia Schlein/STAR MAX/IPx

Derefter kaprede de tre gerningsmænd lastbilen med indhold og forsvandt, skriver Daily Mail.

Ingen mennesker kom noget til under røveriet, men lastbilen med indhold er væk – og det lokale politi har indtil videre ingen bud på, hvor hverken bil eller gerningsmændene befinder sig.

Ifølge Daily Mail var første melding fra det brasilianske politi, at lastbilen indeholdt instrumenter, men senere er det kommet frem, at indholdet var Harry Styles merchandise, og at bilen ikke var en del af tour-karavanen.

Efter planen skal Harry Styles give næste koncert i Brasilien lørdag den 10. december, men allerede under den seneste koncert i Rio de Janeiro i torsdags fik den tidligere One Direction sanger en meget håndfast oplevelse af brasilianernes kærlighed.

Under koncerten hoppede en eksalteret fan op på scenen og nåede at løbe hen over scenen, før han blev tacklet af security folk.

Under hele optrinet fortsatte Harry Styles med at synge, men sagde bagefter til publikum:

»O.k., det var anderledes. Er alle o.k.?«