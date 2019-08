Harry Styles er kendt som en af de pæne drenge fra 'One Direction.'

Den 25-årige stjerne har dog også haft sine vilde oplevelser i løbet af karrieren. Blandt andet med psykedeliske svampe.

Sangeren afslører i et interview med det legendariske magasin 'Rolling Stones', at han har været så påvirket, at han på et tidspunkt bed et stykke af sin tunge af.

»Her stod jeg, da vi tog svampe, og jeg bed et stykke af min tungespids. Så prøvede jeg at synge, mens alt det her blod løb ud ad munden på mig. Så mange gode minder fra det her sted,« fortæller han til magasinet.

Harry Styles ved Met Gala tilbage i maj måned. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Harry Styles ved Met Gala tilbage i maj måned. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS

De psykedeliske svampe bruger Harry Styles i sin kreative proces, når han laver sin musik, siger han, men han fortæller også, at det sagtens kan ende med margaritas klokken 10 om formiddagen.

»'Mushroomes and Blood', Der har du dig en album-titel,« joker Harry Styles.

Det var i 2010, at 'One Direction' brød igennem, men Harry Styles er gået sin egen vej.

Han har opkaldt sit første album efter sig selv, og det kom på markedet i 2017.

Udover Harry Styles' forsøg med svampe, så kunne man også se en ganske anden side af sangeren i serien 'Euphoria' på HBO.

I et animeret afsnit kunne man nemlig se en udgave af Styles give sin 'One Direction'-kollega Louis Tomlinson et blowjob for at berolige hans nerver inden en koncert.

Mange 'One Direction'-fans har været meget fortørnede over den meget seksuelle scene.

I artiklen i 'Rolling Stones' skriver de, at stjernen - på trods af at have datet kvinder gennem sin karriere - har nægtet at sætte begrænsende ord på, hvem han er tiltrukket af.