For første gang i 127 år har det internationale mode- og livsstilsmagasin Vogue en mand på forsiden.

Den udvalgte er den britiske sanger, kendt fra boybandet One Direction, Harry Styles – klædt i en kjole.

På forsiden af decemberudgaven af Vogue optræder sangeren i en hvid kjole med sorte blonder dækket af en sort jakke. Det afslører han selv på sin Instagram.



Billedet har fået konservative kommentatorer i USA til at se rødt, skriver The Guardian.

På Instagram har Trump-tilhængeren Candance Owens efterfølgende meddelt, at »mænd i festkjoler ikke er en ting.«

»Maskuline mænd behøver ikke lytte efter feminine mænd, der fortæller dem, hvor ‘fantastisk’ og ‘modigt’, det ville være, hvis de kastrerede sig selv foran hele verden,« skriver hun.

Og hun bliver straks bakket op af den konservative kommentator og forfatter, Ben Shapiro, der på Twitter skriver:

»At lade som om, at mænd, der klæder sig ud som kvinder, ikke feminiserer mænd, er latterligt. Især når det kommer fra de samme mennesker, der fejrer Styles, fordi han feminiserer maskuliniteten.«

Harry Styles selv tager kritikken meget roligt.

Han synes, han ser cool ud. Og han har opbakning hjemmefra.

Torsdag stillede det britiske morgen-talkshow 'Lorraine' om til Harry Styles mor, Anne, der fra privaten fortalte, at hun måske har haft en finger med i spillet, når det kom til sønnens glæde ved at klæde sig ud.

»Da børnene var små, var jeg en stor fan af at klæde dem ud i vilde kjoler. Det hadede hans søster, men Harry har altid elsket det. Men hvem elsker ikke at klæde sig ud,« sagde hun på morgen-tv.

Harry Styles til gallafest i Metropolitan Museum of Art i maj 2019, i New York.

I øvrigt er det langt fra første gang, Harry Styles optræder i kjole.

Til gallafest i New York mødte han op i blonder og perleørering og tidligere har han optrådt på forsiden af Guardian Weekend i en sort kjole.

»Jeg ønsker, at tingene skal se ud på en bestemt måde. Ikke fordi det får mig til at se bøsset ud, eller fordi det får mig til at se straight ud eller får mig til at se biseksuel ud, men fordi jeg synes, det ser cool ud,« sagde han dengang.