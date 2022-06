Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En mand faldt lørdag ned fra den øverste tribune på Ibrox Stadium i Glasgow.

Ulykken skete under Harry Styles' koncert på fodboldstadionet, der til daglig er hjembane for fodboldklubben Glasgow Rangers.

Det voldsomme fald til koncerten bekræftes af skotsk politi overfor Belfast Telegraph.

»Betjente blev gjort opmærksom på, at en mand faldt fra en tribune på en lokalitet på Edmiston Drive, Glasgow omkring kl. 22.15 lørdag den 11. juni 2022,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

»Der var ingen mistænkelige omstændigheder, og manden blev tilset af medicinsk personale.«

Manden faldt fra den øverste tribune – det såkaldte club deck, som ses øverst til venstre – på Ibrox Stadium i skotske Glasgow lørdag under Harry Styles koncert på stadionet, der til daglig er hjemmebane for fodboldklubben Glasgow Rangers. Vis mere Manden faldt fra den øverste tribune – det såkaldte club deck, som ses øverst til venstre – på Ibrox Stadium i skotske Glasgow lørdag under Harry Styles koncert på stadionet, der til daglig er hjemmebane for fodboldklubben Glasgow Rangers.

Det oplyses dog ikke, hvordan mandens tilstand er nu.

Men over for Metro bekræfter en talsperson for koncertarrangøren DF Concerts & Events, at de personer på niveauet under, som manden landede på, ikke kom til skade.

Hverken Belfast Telegraph eller Metro har haft held til at få en kommentar fra repræsentanter for Harry Styles.

Det vides altså ikke, om popstjernen selv opdagede ulykken under den udsolgte koncert i Glasgow, der startede den europæiske del af hans 'Love on Tour'-turné.

ARKIV. Harry Styles optræder til NBCs 'Today'-show i Manhattan i maj 2022. Foto: ANDREW KELLY Vis mere ARKIV. Harry Styles optræder til NBCs 'Today'-show i Manhattan i maj 2022. Foto: ANDREW KELLY

Allerede dagen efter fortsætter Harry Styles dog turnén.

Søndag aften skal det tidligere One Direction-medlem nemlig optræde på et nyt fodboldstadion, Wembley Stadium i London.

Turneen når også forbi Danmark, hvor Harry Styles skal optræde i Royal Arena 3. juli.