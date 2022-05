Et af de helt store mysterier ved dette års Eurovision har - indtil videre - ikke så meget været, hvem der ender med at vinde.

Det har mere været, hvem der mon gemmer sig bag maskerne på det norske bidrag - og nu er maskerne faldet hos én af dem.

Det er dog ikke en af de to sangere, der på scenen optræder bag gule masker og ulvehoveder.

Det er derimod den DJ, de har med på scenen iført astronautkostume, hvis identitet nu er offentliggjort.

Og det er ikke et ukendt navn i Eurovision-sammenhænge.

For astronauten, der indtil nu blot har været omtalt som DJ Astronaut, er ingen ringere end den norske sanger Tix - med det borgerlige navn Andreas Haukeland. Det skriver NRK.

Ham stiftede Eurovision-seere bekendtskab med sidste år, hvor han stillede op med sangen 'Fallen Angel', der endte på en samlet 18. plads i finalen.

Dengang trak han sig også store overskrifter.

Dengang florerede der flere spekulationer om, at romancen kunne være et pr-stunt, men det har 28-årige Tix afvist:

»Jeg blev virkelig forelsket. Siden det var så meget ude i offentligheden, så forstår jeg, at det kan virke som spil for galleriet,« sagde han i marts til norsk TV 2.

Det vides ikke, hvordan det helt præcist er endt med romancen mellem de to, men i interviewet fortalte den norske sanger også, at han for tiden prioriterede arbejde over privatliv.

Selvom hans identitet nu er blevet afsløret, er det endnu et mysterium, hvem der gemmer sig bag de to ulvemasker.

Det vides indtil videre heller ikke, om det er Tix, der hele tiden har gemt sig bag astronaut-hjelmen, eller om han er kommet til senere i forløbet.

