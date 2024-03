»Jeg er lige ved at sk... i bukserne.«

Den tidligere tv-vært og uhyre populære 'Forræder'-deltager Tine Gøtzsche griner spændt, da hun møder op på den i dagens anledning lilla løber forud for det danske Melodi Grand Prix – og det er der en helt særlig årsag til.

Hun har nemlig et helt særligt og ganske nært forhold til en af de artister, der stiller op under årets sangkonkurrence lørdag aften.

Sangeren Saba, som skal fremføre sangen 'Sand'.

Her ses sangeren Saba, der stiller op ved Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses sangeren Saba, der stiller op ved Melodi Grand Prix. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Til B.T. forklarer Tine Gøtzsche, at hun lærte Saba at kende, da hun for omkring fire år siden medvirkede i 'Danmarks Indsamlingen' sammen med sin søster, Andrea, hvor de fortalte om at være adoptivbørn fra Etiopien.

Tine Gøtzsche var en af værterne på showet sammen med Lise Rønne.

»På en eller anden måde klikkede vi bare,« fortæller Tine Gøtzsche om mødet med Saba.

»Saba og Andrea skulle interviewes, og jeg kan huske, at jeg sagde til Lise Rønne, at: 'Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke, for det er for tæt på mig',« forklarer hun med henvisning til, at hun selv har en søn, der er født i Etiopien.

De optræder i dansk Melodi Grand Prix 2024 Sang 1: Saba Lykke Oehlenschlæger – 'Sand' Sang 2: Stella – 'Sign Here' Sang 3: Chu Chu – 'The Chase (Zoom Zoom)' Sang 4: Basim – 'Johnny' Sang 5: Roseelu – 'Real Love' Sang 6: UBLU – 'Planetary Hearts' Sang 7: Janus Wiberg – 'I Need Your Love' Sang 8: Aura Dione – 'Mirrorball of Hope'

De to endte dog med at falde i snak.

»Og hun sagde, at hun vidste, jeg har en søn, som er født samme sted, som hun er, og at hun gerne ville møde ham,« fortæller den Tine Gøtzsche.

»Så kom hun hjem til os og blev en del af vores familie sådan lige med et snuptag. Så vi har hængt sammen lige siden.«

På et tidspunkt havde Saba endda også et værelse hjemme hos familien, som hun har boet hos »on and off«, som den tidligere vært formulerer det.

»Så vi hepper biiiiig time på hende i aften,« siger hun trækker ordet ‘big’ ud.

Tine Gøtzsche har i det hele taget stor tiltro til Saba. Så stor, at hun også tror, at Saba kan nå langt i Eurovision, hvis hun vinder det danske grandprix her til aften.

»Hun kan vinde hele lortet, for hun er helt fantastisk. Vi krydser alt, hvad vi har. Det må jeg sige,« forklarer hun.

Det seneste års tid har Tine Gøtzsche nydt stor succes, efter hun medvirkede i det populære TV 2-program 'Forræder'.

Også det program tror hun, at Saba vil være god til.

»Ja, det tror jeg, hun ville være ret skrapt til. Det vil jeg sige.«

Bedre end dig?

»Det er der jo ingen, der er,« svarer Tine Gøtzsche og slår en latter op, før hun bevæger sig mod DRs Koncertsal, hvor årets Melodi Grand Prix bliver afholdt.

B.T. livedækker showet her på bt.dk.