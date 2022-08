Lyt til artiklen

Du har formentlig set den. Den store oppustelige penis, som har været med til flere koncerter på årets Smukfest.

Men faktisk har den været fast inventar foran scenerne de seneste ni år, fortæller en af penissens ejere Louise Palle Krog-Meyer til B.T.

»Vi havde brug for en metode til at finde hinanden. Du kan ikke bare sige: 'Vi står ved træet', for der er rigtig mange træer. Og så blev det pikken,« siger hun.

»Og så har vi opdaget, at folk virkelig har sat pris på den. De kommer hen og siger: 'Er I ikke søde at hejse pikken, for min ven kan ikke finde mig.' Så der er rigtig mange, der gerne vil have, vi bruger pikken på deres vegne.«

Den 1,80 meter lange penis er svær at overse. Foto: Helle Arensbak Vis mere Den 1,80 meter lange penis er svær at overse. Foto: Helle Arensbak

Har du været på den konkurrerende festival Roskilde Festival, har du stensikkert set en anden oppustelig figur – nemlig den såkaldte 'alien knepper ko', der nærmest har været et symbol på festivalen siden sin første optræden i 1999.

Helt deroppe på ikon-skalaen befinder Smukfest-pigernes penis sig nok ikke endnu. Men den er godt på vej, mener de.

»Infernal var ret glade for den under sidste festival. Der findes en video, hvor Lina (Rafn, red.) står oppe på scenen og forsøger at få den til at komme,« lyder det fra lemmets ejere.

Også danske Lukas Graham kommenterede den under koncerten, da bandet onsdag åbnede Bøgescenen.

Caspar Reece, Benedikte Haldrup, Louise Palle Krog-Meyer, Mie Kretzschmar Lorenz, Anne Kretzschmar Lorenz og Sigrid Neergaard. Foto: Laura Rode Nygaard Vis mere Caspar Reece, Benedikte Haldrup, Louise Palle Krog-Meyer, Mie Kretzschmar Lorenz, Anne Kretzschmar Lorenz og Sigrid Neergaard. Foto: Laura Rode Nygaard

»Og så bliver vi stoppet hver 100. meter, fordi folk vil have taget billeder med pikken. Der er 20 bare i dag, der har stoppet os for at få taget selfies med den,« fortæller de.

Til koncerter prøver penissens ejere at være respektfulde og flytte den, når den kommer til at rejse sig ind foran scenekameraerne og blokerer for kunstnerne på skærmene.

De har dog aldrig fået den konfiskeret af festivalen, på trods af at det faktisk -–modsat på Roskilde Festival -–er forbudt at tage flag og lignende med ind på pladsen.

»Så vi bliver nødt til at lukke luften ud af den, og så puste den op igen, når vi er kommet ind på pladsen,« lyder det fra ejerne Louise Palle Krog-Meyer, Benedikte Haldrup, Mie Kretzschmar Lorenz, Anne Kretzschmar Lorenz, Sigrid Neergaard og Caspar Reece.