Måske har du hørt om et lille band, der hedder U2.

Og hvis du har hørt om dem, har du måske også hørt om Bono. Men har du også hørt om Bonos søn, Elijah Hewson?

Hvis du ikke har, kommer du måske snart til det, for den 21-årige kendissøn er gået i sin fars fodspor og har kastet sig over musikken.

En karriere, der er startet ganske succesfuldt.

Således er Elijah Hewson og hans band, Inhaler, strøget ind som nummer et på den britiske hitliste med deres nye album, der har navnet 'Won't always be like this'.

Det er første gang siden 2008, det sker for en irsk gruppe. Den gang var det 'The Script', som indtog førstepladsen.

Inhaler er ikke overraskende begejstrede over den gode modtagelse fra lytterne.

»Vi kan ikke fatte, at vores album er nummer et,« lyder det fra bandet til officialcharts.com.

»Fra vi startede med at spille i små klubber i Storbritannien og frem til i dag, havde vi aldrig troet, at det ville være muligt for os.«

Udover Elijah Hewson, der er bandets forsanger, indeholder det medlemmerne Robert Keating, Josh Jenkinson og Ryan McMahon.

Elijah Hewson må dog finde sig i, at han stadig har et stykke vej op til sin far og U2's niveau. De har således haft hele ti albums, der er strøget ind som nummer et på den britiske hitliste.

På ét punkt kan Hewson dog 'drille' sin far. U2's debutalbum 'Boy' formåede nemlig ikke at nå en førsteplads – faktisk kom det ikke engang i top 40.