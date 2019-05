Det irske boyband Westlife måtte undskylde, da deres handicappede fans under tirsdagens koncert i Glasgow blev tvunget til at stå op.

Det skete, selvom de havde betalt mange penge for siddepladser foran scenen.

En manglende levering af stole resulterede i, at arrangørerne mindre end en time før døråbning måtte meddele, at området forrest i SSE Hydro-arenaen ville blive omdannet til ståpladser.

I meddelelsen lød det, at hvis publikum med billetter til området ikke kunne eller havde lyst til at stå op, kunne de få deres penge tilbage.

Men for mange var det allerede for sent at vende om. Og for mange fik manglen på siddepladser store konsekvenser for koncertoplevelsen.

Til BBC fortæller Mhairi-Louise Brennan, at hun havde betalt lige knap 200 pund - svarende til 1600 kroner - per pladsbillet foran scenen.

Netop en siddeplads var afgørende for kvindens kusine, som er handicappet og derfor ikke kan stå op i længere tid.

Men deres pladser eksisterede ikke længere, fik de at vide, da den ankom.

»Det var unfair. Og for at være ærlig var kundeservicen rædselsfuld,« fortæller hun til mediet.

Også Sophie Campbell havde en dårlig oplevelse under koncerten.

Hun havde ligeledes betalt ekstra for, at hun og hendes mor kunne sidde i ro og mag oppe foran scenen.

Selv lider hun nemlig af astma, og hendes mor er handicappet.

»Jeg spurgte efter en kørestol til min handicappede mor, men jeg fik at vide, at hun enten måtte affinde sig med at stå op eller gå hjem og komme tilbage efter en refundering dagen derpå,« fortæller hun til Daily Mail.

Bandet selv var da også opmærksomme på virakken nede på gulvet.

Fra scenen beklagede Nicky Byrne udfordringerne og fortalte, at de havde fået mulighed for enten at gennemføre koncerten på trods af de manglende stole eller udskyde den.

»I stedet for at sende jer alle hjem og udskyde koncerten til en anden aften, tænkte vi: 'Lad os gøre det'. Det håber vi ikke, I har noget i mod. Lad os få et godt show,« forklarede Nicky Byrne til de fremmødte.

Herefter gennemførte Westlife-medlemmerne Kian Egan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Shane Filan deres sjette koncert på The Twenty Tour.

Turnéen byder på i alt 44 koncerter overalt i verden - dog med en overvægt af besøg i Storbrittannien.