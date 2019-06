»Du må jo være idiot, hvis du tror, du kan få lov til det!«

Sådan lød beskeden fra vagten til Annette Henningsen, da hendes kæreste ville køre hende op til Ceres Arena for at høre Phil Collins, selvom hun havde lavet en aftale med arrangørerne.

42-årige Annette lider af en knoglesygdom, der gør, at hun har svært ved at gå uden hjælpemidler.

Normalt bruger hun rollator, men til aftenens koncert, havde hun taget krykkerne med, fordi det ville være mere praktisk blandt de mange gæster indenfor, og fordi hun vidste, at hun kunne blive kørt til indgangen.

En meget udmattet Annette Henningsen dagen efter Phil Collins koncerten i Ceres Arena. Foto: Annette Henningsen Vis mere En meget udmattet Annette Henningsen dagen efter Phil Collins koncerten i Ceres Arena. Foto: Annette Henningsen

Den aftale havde hun nemlig ringet og lavet med Live Nation, der var arrangørerne bag Phil Collins koncerten den 8. juni. Men sådan skulle det ikke være.

»Vi måtte vende om og finde en handicapplads inde i byen. Vi tog en taxa tilbage til stadion, hvor vi blev sat af så tæt på som muligt. Derefter måtte jeg gå de sidste halvanden kilometer på krykker,« siger Annette Henningsen fortvivlet.

Vagten nægtede at lade hende og kæresten køre op til indgangen, på trods af at hun viste sit blå handicapkort og fortalte, at hun havde en aftale med Live Nation.

»Jeg følte mig ydmyget og enormt ked af det. Jeg følte mig som et andenrangs menneske, da jeg gik den lange vej fra taxaen og måtte holde pauser hele tiden,« siger Annette Henningsen.

På trods af den barske behandling, så kunne hun godt nyde Phil Collins stemme, da hun først var inde, men hun er skuffet over både situationen og manglen på hensyn til handicappede generelt.

»Der er ingen info på deres hjemmesider om, hvordan handicappede skal forholde sig, når det kommer til toiletforhold og trapper og den slags. Det skal de være meget mere tydelige omkring,« lyder det fra Annette.

Den halvanden kilometer tur, som hun måtte tage på krykker, kommer også til at værke i både ben og arme de næste par dage. Og for Annette Henningsen er det sidste gang, hun tager til koncert i Ceres Arena.

Live Nation har ikke ønsket at kommentere på Annette Henningsens oplevelse.