»Vi krammede, og vores følelser eksploderede.«

Sådan beskriver den halvdanske bassist Victoria De Angelis de følelser, der gik igennem hende og resten af det italienske band Måneskin, da de lørdag aften ventede på, at stemmerne ved dette års Eurovision blev talt op - og til sidst kårede dem som vindere.

Det fortalte hun på et efterfølgende pressemøde.

»Det er utroligt. Det er fantastisk, at vi vandt på grund af så mange mennesker (der stemte på dem, red.),« fortæller hun.

Måneskin fra Italien til pressemøde efter deres sejr i finalen i Eurovision Song Contest 2021. Foto: Emil Helms

Efter jurystemmerne var blevet talt op først, lå det italienske rockband med det danske islæt på en samlet fjerdeplads, mens Schweiz førte.

Men da seerstemmerne blev talt med, endte Italien med afstand i toppen:

»Det er det, der tæller mest for os, for det betyder, at folk rent faktisk kan lide vores musik. Så vi er virkelig beærede, glade og vil gerne takke alle, der har støttet os,« fortalte 21-årige Victoria De Angelis.

»Det viser, at seerne er det vigtigste ved den her konkurrence. Det er det mest betydningsfulde for os. Det er dem, der kommer til vores koncerter og lytter til vores musik. Det har meget mere værdi, end jurystemmerne har,« tilføjede hun.

»Det her er kun begyndelsen for os. Vi begynder i morgen med at spille musik alle steder.«

Victoria De Angelis' afdøde mor var dansk, mens hendes far er italiener. Hun er født og opvokset i Italien, men hun taler flydende dansk.