Det bliver noget af en udskrivning for danskerne, hvis de vil på festival i 2023.

Endnu en dansk festival har nu meldt ud om prisen for en billet, hvis man vil opleve musik i sommeren.

Smukfest starter billetsalget i dag, hvor en partoutbillet kommer til at koste 3.295 kroner.

Det er en prisstigning på 300 kroner i forhold til prisen i 2022.

Til B.T. fortæller Søren Eskildsen, der er talsmand for festivalen, at prisstigningen skyldes den inflation og øgede prisstigning, man ser i samfundet.

»Vi har som alle andre været ramt af prisstigninger, og det koster mere at afholde festivalen. Vi har lavet en prisstigning på 10 procent, hvilket er under niveau i forhold til inflationen,« forklarer han.

Hvordan er I kommet frem til det tal?

»Det passer med det, vi har budgetteret for i 2023. Vi gør jo det her, så vi kan sikre den bedst mulige festival for vores gæster.«

Den øgede pris har da heller ikke fået folk til at droppe at købe billetter.

I skrivende stund er der mere end 48.000 i kø for at få fat i en af de 30.000 billetter.

»Vi er jo altid enormt spændte på billetsalget, og det er en stor dag for os. Vi er som på nåle, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem, der har brug for det,« fortæller Søren Eskildsen.

Festivalen har tidligere meld ud, at man i år sætter færre billetter til salg.

Dermed er der 1.000 færre, der kan købe sig adgang til Bøgeskoven i 2023.

Grunden fra festivalen lød, at man oplevede, at der blev for presset på pladsen, og at man for at sikre den gode oplevelse vil lukke færre mennesker ind.

»Vi havde en fantastisk Smukfest 2022, men nogle havde oplevelsen af, at der var for fyldt på pladsen, hvilket vi selvfølgelig tager meget seriøs.Festivalpladsen har gennemgået en del forandringer siden sidste afvikling i 2019, som både vi og vores gæster skal lære at navigere i, så pladsen bruges allerbedst. Det vil vi fokusere på til den kommende festival,« fortalte Søren Eskildsen.

Når I nu sætter færre billetter til salg, betyder det jo også, at der kommer færre penge ind. Kan I stadig holde en ligeså god festival, når der er færre penge?

»Det er rigtigt, at der er færre billetter, men vi mener helt bestemt, at vi kan afholde en ligeså god festival som vi plejer. Og man kan sige, at man i år kommer til at opleve mere plads, som var noget folk efterspurgte sidste år,« lyder det fra Søren Eskildsen.

Programmet til festivalen er endnu ikke offentliggjort.