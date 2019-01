Hvorfor har Thomas Helmig ikke lavet en slutrundesang til håndboldlandsholdet?

Hver gang (herre)fodboldlandsholdet er til en slutrunde, står en dansk popstjerne klar med en sang og musikvideo.

Sidste sommer var det Helmig, og tidligere har navne som Big Fat Snake, Nephew og Nik og Jay leveret soundtracket til fodboldlandsholdets slutrundekampe, men i håndbold sker det meget sjældent.

Trods høje seertal og reel chance for at vinde medaljer er der ingen tradition for at lave slutrundesange til håndboldlandsholdet, og nu hvor Mikkel Hansen og co. drøner mod VM-guld på hjemmebane, bliver det endnu en gang til tonerne af gamle halbal-hit.

Synes du, Danmark mangler en slutrunde-sang til håndboldherrerne?

Da B.T. spørger Dansk Håndbold Forbund, hvorfor de ikke har en sang til landsholdet, lyder svaret fra pressechef Alexander Elverlund:

»Det er der skam også. Da vi arrangerer VM sammen med Tyskland, har vi dog ikke en dansk sang, men et fælles samarbejde mellem en dansk og en tysk kunstner ('Stand up, stand out' af Kongsted og Dominik Klein, red.).«

DHF har desværre ikke tid til at svare på, hvorfor der ikke er lavet en specifik sang til det danske landshold.

Sidste sommer under VM i fodbold var det tydeligt på de sociale medier, hvor meget de danske popstjerner fulgte med. Popstjernen Christopher var endda taget hele vejen til Rusland for at overvære kampene.

Da Danmark onsdag aften spillede afgørende mellemrundekamp imod Sverige, var der umiddelbart ikke en eneste Snapchat- eller Instagram-video af en dansk popstjerne, der fulgte med hjemme i stuen.

Da B.T. forhører sig rundt blandt de danske pladeselskaber, lyder en del af forklaringen da også, at det sagtens kan skyldes, at interessen for fodbold er større, og at der på grund af den lange tradition for fodboldsange er mere prestige i at levere til fodboldlandsholdet.

»Mit bedste bud er, at rigtig mange musikere er fodboldnørder, og det derfor kommer naturligt for dem at skrive en sang til netop denne sport,« lyder det blandt andet fra Christian Møller fra Universal Music.

Én af de få, der har skrevet en sang til håndboldlandsholdet, er Gorm Bull, der i 1994 i samarbejde med daværende landstræner Ulrik Wilbek lavede sangen 'Danmarks jernhårde ladies' op til kvindernes EM i Tyskland.

I 1994 hittede Gorm Bull (i midten, red.) med sangen 'Danmarks jernhårde ladies'. Her fotograferet med daværende håndboldstjerner Anja Byrial og Susanne Munk Lauritsen. Foto: Ernst Van Norde Vis mere I 1994 hittede Gorm Bull (i midten, red.) med sangen 'Danmarks jernhårde ladies'. Her fotograferet med daværende håndboldstjerner Anja Byrial og Susanne Munk Lauritsen. Foto: Ernst Van Norde

»Titlen 'Jernhårde ladies' var inspireret af, at Dansk Metal var sponsor,« fortæller Gorm til B.T.

»Det var fantastisk at være en del af en succes. Det var landsholdets første oplevelse af at opnå noget.«

Gorm Bull synes, han i dag har aftjent sin værnepligt som hitmager til håndboldlandsholdet, og har derfor ikke overvejet at lave en sang til den aktuelle slutrunde.

Hvorfor der ikke er flere, der har fulgt op på hans 25 år gamle håndboldhit, forstår han ikke.

»Vi har jo masser af gode sangere og komponister. Måske er det, fordi de seneste år ikke har været så gode?«

Gorm Bull tilføjer, at han heller ikke er så vild med sin egen sang i dag:

»Jeg syntes, det var skidesjovt at være med, og står selvfølgelig inde for den, men der er nogle passager i teksten, der er lidt for nationalistiske. For eksempel linjen om, at vi stoler trygt på pæne danske piger, men ikke udenlandske. Det kan i dag let tolkes som en slagsang for Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti,« griner han.

Gorm Bull (th.) laver i dag musik med Palle Hjorth. De forventer at udsende et album i foråret. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Gorm Bull (th.) laver i dag musik med Palle Hjorth. De forventer at udsende et album i foråret. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Herunder kan du høre eksempler på tidligere danske håndboldsange:

Gorm Bull og landsholdspigerne - 'Danmarks jernhårde ladies'

EM i kvindehåndbold 1994

Poul Krebs - 'Hør suset'

EM i kvindehåndbold 1996

Zindy Laursen - 'Heart of Handball'

VM i kvindehåndbold 2015

Anna David og Jimmy Colding - 'Into the Light'

EM i kvindehåndbold 2010