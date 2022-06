Lyt til artiklen

Det kom formentligt som et chok for mange, da Justin Bieber for nylig kunne afsløre, at han er blevet ramt af den sjældne lidelse Ramsay Hunts syndrom, der gør ham lam i den ene side af ansigtet.

På grund af lidelsen har stjernen været nødsaget til at aflyse flere koncerter. Noget, der kunne skabe bekymring blandt de danske festivalgængere, som til august skal gæste Smukfest.

Dog er der altså – efter alt at dømme – håb forude. I en såkaldt story på sin Instagram-profil, giver verdensstjernen nemlig en opdatering på, hvordan det går.

'Hver dag er det blevet bedre,' forklarer Justin Bieber.

Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Justin Bieber. Foto: LISA O'CONNOR

Her gør stjernen det da også klart, at han har fundet trøst i sin religion under sygdomsforløbet.

'Jeg bliver mindet om, at han kender mig ud og ind. Han kender de mørkeste dele af mig, som jeg ikke ønsker, nogen skal kende til, og han byder mig konstant velkommen i sine kærlige arme,' skriver han og fortsætter:

'Jeg ved, at denne storm vil passere, men i mellemtiden er JESUS ​​MED MIG.'

Skulle det gå så vidt, at den nuværende bedring ikke holder, så kommer Smukfest-gæsterne altså ikke til at få forgæves mod Bøgescenen 3. august.

»Vi har altid back up-planer, og så må vi tage den derfra. Det har vi generelt, ikke i forhold til lige præcis Justin Bieber, for han er da et stort navn, det vil vi ikke lægge skjul på,« har festivalens talsperson Søren Eskildsen tidligere fortalt B.T.