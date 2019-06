'Er du model', fik han som Gulddreng hele Danmark til at synge. Nu er Malte Ebert startet forfra, og denne sommer finder han ud af, om der stadig er et publikum.

»Gulddreng peakede hurtigt og sluttede brat, som det skulle. Nu skal jeg i gang med resten af mit liv, og Gulddrengs succes gjorde, at jeg i dag kan fokusere 100 procent på at lave den musik, jeg vil, og stadig leve fint af det.«

Sådan lyder det fra 24-årige Malte Ebert, da B.T. møder den tidligere gulddreng backstage på Jelling Musikfestival, som er et af hans første stop på sommerens festivalturné.

For første gang møder vi ham uden guldkæder og solbriller. Han er bare sig selv, en ydmyg men også humoristisk ung sanger, der stadig oplever efterdønninger fra et skørt liv, der nu hører fortiden til.

Senest har statsminister Lars Løkke Rasmussen for nylig udtalt, at han har Gulddrengs musik på sin personlige playliste.

»Haha, ja, det er lidt skørt. Vi lavede på et tidspunkt noget sammen på TV2 Zulu, og nu skal han formentlig ud at appellere til et ungt publikum, så det er nok derfor. Det er fint nok, han er en rar mand,« smiler Malte Ebert.

Han fortæller om den vanvittige kontrast, det var at gå fra at være en ukendt, håbefuld sanger i Vejle til et liv i hovedstaden som Danmarks mest hypede popstjerne.

»Jeg flyttede til København den 5. januar 2016 og havde fire måneder, hvor jeg levede af rugbrød og havregrød og bare skrev en masse sange, og så stak det hele bare af med ’Model', da den kom ud i maj.«

Han tilføjer grinende:

»Så sidder man pludselig til saunagus med Uffe Holm, Peter Falktoft og Rikke Hørlykke.«

Gulddreng begravede han med et afskedsshow i Royal Arena i starten af 2018, og sidste sommer udgav han så sin første single i eget navn med titlen ’Rather Be’.

»Jeg har skrevet rigtig mange sange på engelsk under Gulddreng-projektet, og ’Rather Be’ havde jeg faktisk liggende i lang tid. Der var tit, hvor jeg sad og overvejede, om jeg skulle bruge det til Gulddreng eller til bagefter,« forklarer han.

For nylig udsendte han en sjov musikvideo til singlen ’Loyal’, hvor han blandt andet spiller overfor en selvglad Nikolaj Lie Kaas. Han erkender, at det er en balancegang at skifte fra Gulddrengs ”for sjov”-univers til det mere følsomme og personlige.

»Det første lange stykke tid syntes mit pladeselskab og management, at de ideer, jeg kom med til min nye musik, var for pjattet og lå for tæt op af Gulddreng. Men jeg kan ikke løbe fra, at jeg elsker at lave sjov, og jeg synes også, man kan lave underholdning, der samtidig er seriøs.«

Med Gulddreng-projektets kanonfart kom Malte Ebert aldrig i gang med en universitetsuddannelse, som der ellers er tradition for i hans familie. I dag tror han heller ikke, at han vender tilbage til bøgerne.

»Nej, nu satser jeg på musik, og hvordan jeg ellers kan bruge min kreativitet,« smiler han.

Han har ved siden af sin egen musikkarriere fået en international kontrakt med Sony Music, der kan sende ham ud i verden og arbejde med andre sangskrivere. Indtil videre har han dog brugt det meste af sin tid i Danmark.

»Jeg tænkte i lang tid, at jeg skulle bo i udlandet, men nu har jeg for meget herhjemme, der binder. Familie, venner og kæreste. Jeg har været i Los Angeles og lave musik, og det er også fedt, men jeg ville ikke kunne bo der. Det er alt for overfladisk og kører i for højt tempo. Så elsker jeg bare at være i Danmark, hvor vi jo også har lidt af det hele.«