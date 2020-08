Det amerikanske punkrockband Green Day lander næste år på dansk jord.

Således agter bandet 6. juni 2021 at indtage Forum i København som et led i den turné, de er på i forbindelse deres seneste udgivelse 'Father of all...'.

Det skriver Gaffa med udgangspunkt i en pressemeddelelse. Heri lyder det, at billetsalget starter 28. august klokken 10.

Og hvis man gerne vil se Green Day, skal man smide 675 kroner – eller mere – for en billet til koncerten.

Bandet besøgte Danmark første gang i 1991, hvor de spillede i Ungdomshuset, der jo som bekendt siden er blevet revet ned.

Punkrock-trioen har siden spiller koncerter på både Roskilde Festivalen, hvor de indtog Orange Scene i 2005, i Forum, på Skive Festival og senest Refshaleøen tilbage i 2013.

Bandet, der har Billie Joe i front, blev dannet i Berkeley, Californien, tilbage i 1986 og har siden solgt mere end 70 millioner albums på verdensplan.

Med albummet 'American Idiot' slog de i 2004 igennem hos masserne. Albummet indbragte bandet en Grammy og en anmelderrost opsætning på Broadway.