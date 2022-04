Søndag aften amerikansk tid blev musikprisuddelingen The Grammys afholdt – præcis én uge efter Oscar-showet.

Det blev en anledning til at lave sjov med den forgangne uges helt store samtaleemne: Will Smith, der stak en lussing til Chris Rock på scenen til Oscar-uddelingen.

Grammy-værten Trevor Noah startede tilmed søndag aftens musikalske prisuddeling med en reference til optrinet.

»Tænk ikke engang på det her som en prisuddeling. Det er en koncert, hvor vi deler priser ud. Vi kommer til at høre musik, danse, synge, holde folks navne ude af vores munde, og vi kommer til at give folk priser gennem hele natten,« lød det fra Travor Noah.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Will Smith har siden undskyldt og trukket sig fra Oscar-akademiet. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Will Smith har siden undskyldt og trukket sig fra Oscar-akademiet. Foto: BRIAN SNYDER

Efter Will Smith havde givet Chris Rock en lussing, råbte han nemlig flere gange nede fra salen, at komikeren skulle holde hans kones navn ude af hans »fucking mund«.

Det gjorde Chris Rock, der fortsatte med det, han var på scenen for: At uddele prisen for Bedste Dokumentar.

Prisen gik til musikeren Questlove, som også indtog scenen til årets Grammys – og som også refererede til den famøse Oscar-lussing.

»Okay, jeg kommer til at præsentere den her pris, og jeg stoler på, at I holder jer 150 meter væk fra mig,« jokede han først.

»De siger, det er meget bedre at give end at modtage. Det er jeg ikke så sikker på, fordi sidste søndag føltes det ret godt at modtage!«

Questlove præsenterede Grammy-prisen for Årets Sang til det årlige show i Las Vegas, søndag aften amerikansk tid. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Questlove præsenterede Grammy-prisen for Årets Sang til det årlige show i Las Vegas, søndag aften amerikansk tid. Foto: MARIO ANZUONI

Men vittighederne på Will Smiths bekostning var ikke slut der.

Også skuespilleren LeVar Burton nåede at sætte et hug ind, da han præsenterede en af årets prisuddelere, Nate Bargazte.

»Jeg vil gerne advare jer alle om, at den næste prisuddeler er komiker. Hvis I forstår, hvad jeg mener,« startede præsentationen.

»Så jeg er nødt til at advare jer alle sammen: Forbliv på jeres pladser og hold hænderne for jer selv, okay?«

Den introduktion fulgte Nate Bargazte så op med at træde ind på scenen med hjelm på.

»De siger, komikere skal have sådan nogle her på til prisuddelinger, når de fortæller jokes,« jokede komikeren.