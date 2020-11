'Elsker overraskelser som denne.' 'Det er fedt med den slags nyheder i de her tider.' 'Det kan kun blive godt!'

I disse timer strømmer det ind med begejstrede reaktioner på Michael Falchs facebookside, hvor han har delt nogle tiltrængte gode nyheder.

»Det er helt vidunderligt at mærke. Bare reaktionen gør mig virkeligt godt. Nu vender det altså for mig,« fortæller sangeren til B.T.

Han lægger ikke skjul på, at 2020 langt fra har været det fedeste år. Han skulle sammen med resten af det genopståede Malurt have turneret de danske landeveje tynde.

Tre koncerter blev det til, før coronaudbruddet trak tæppet væk under bandet og tvang dem til at udskyde de resterende 52 koncerter på ubestemt tid.

Michael Falch har med egne ord »hængt lidt med næbet« siden. Men det er slut nu! Den 64-årige sanger har nemlig fået noget nyt at se frem til.

Til januar drager han på turne med sit band DÉT BAND. Og denne gang tager et velkendt ansigt med: Signe Svendsen.

Det er netop den nyhed, der har fået folk på Facebook til at juble så meget, at opslaget er gået viralt. Noget, der varmer hos både Michael Falch og Signe Svendsen.

Michael Falch og Signe Svendsen. Foto: Marius Visuals Vis mere Michael Falch og Signe Svendsen. Foto: Marius Visuals

»Det er fantastisk. Det strømmer jo ind med folk, der er overraskede og glade,« fortæller Michael Falch.

Signe Svendsen har ikke nået at opdage den gode modtagelse, før B.T. fanger hende over telefonen.

»Det er jeg da superglad for at høre. Jeg ved, at Michael har et hjerteligt og varmt forhold til sine fans – og et pissegodt publikum – så at de tager godt imod det, er jeg glad for.«

»Det gør selvfølgelig, at jeg glæder mig endnu mere. Når man er så velkommen til en fest, vil man jo rigtig gerne være med,« siger hun.

Hun har på trods af pandemien haft et godt år. Udgivet et nyt album. Været på tour – både med band og solo. Noget, hun er meget taknemmelig for.

Men nu glæder hun sig også til at drage afsted med Michael Falch og co.:

»Jeg har ikke været med i et band, siden jeg som helt ung spillede i ungdomsorkerter. Det er superdejligt at være solist, men at stå på scenen og være en del af et band har jeg savnet.«

Det er ikke første gang, hun slår pjalterne sammen med netop den garvede Michael Falch. På hendes seneste album spiller de sammen på duetten 'Langsom musik'.

Signe Svendsen Foto: Line Svindt Vis mere Signe Svendsen Foto: Line Svindt

Den succes agter de nu at gentage sammen med DÈT BAND, som Signe Svendsen også kender særdeles godt på forhånd. Hun har nemlig spillet med flere af medlemmerne.

»Jeg har jo også turneret med Michaels datter Mathilde, så på en måde er det hele meget familiært,« fortæller hun, og Michael Falch erklærer sig enig:

»Det er familie, jo. Det er det bare. Jeg har det med Signe, som om hun er en søster eller sådan noget.«

Han er overbevist om, at han har fundet det helt rette musikalske match i kollegaen, som han i øvrigt også roser til skyerne for hendes evner med en guitar.

»Jeg har, siden jeg vendte tilbage fra min pause i 00'erne haft et princip om ikke at gentage en formel igen og igen og igen. Det er vigtigt at sørge for, at vi ikke ruster. Derfor forsøger jeg at variere meget og sørge for, at udtrykket hele tiden er i bevægelse.«

»Med Signe sker der et eller andet. Der er masser af mennesker, der synger rigtig godt, men når nogle stemmer klinger sammen på en uforklarlig særlig måde, sker der noget rent fysisk og mentalt.«

»Plus – og det er enormt vigtigt – så er Signe simpelthen sådan et fint menneske,« lyder det fra Michael Falch.

Han, Signe Svendsen og resten af DÉT BAND starter deres corona-sikre turné 28. januar i Rødovre og vil komme forbi blandt andre Odense, Aabenraa, Aalborg, Vejle og København.