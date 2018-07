'Discount-diva, afdanket og ringvrag'. Sådan har den kritiske anmelder Thomas Treo bl.a. tilsvinet sangerinden Sanne Salomonsen gennem årene.

Men sidste år kulminerede mange års intens ordkrig mellem anmelderen og Danmarks Rockmama, da de to mødtes til en Aerosmith-koncert i Royal Arena. Det fortæller Sanne Salomonsen for første gang om i dette nummer af DSB-magasinet ’Ud & Se´.

Selvom Ekstra Bladets Thomas Treo er fyldt med ord, når han anmelder danske, såvel som udenlandske musikere, gjorde Sanne Salomonsen alligevel den garvede musikjournalist mundlam.

»Da han så mig… Jeg tror, han troede, jeg havde tænkt mig at stikke ham en flad. I stedet lagde jeg min hånd på hans skulder. ’Jeg ville bare se, hvordan du så ud, for vi har aldrig rigtig hilst på hinanden,’ sagde jeg. ’Fed koncert, synes du ikk’?’ Han prøvede at sige noget: ’Mmmm, mmjæl, mmmmm.’ Men han kunne ikke tale, han kunne ikke kigge på mig. Og så gik jeg min vej,« siger Sanne Salomonsen til ’Ud & Se’.

Sanne Salomonsen synes, det er synd for anmelderen Thomas Treo, der gennem årene har kaldt hende for 'afdanket' og 'discount-diva'. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sanne Salomonsen synes, det er synd for anmelderen Thomas Treo, der gennem årene har kaldt hende for 'afdanket' og 'discount-diva'. Foto: Nils Meilvang

Hun fortæller, at Thomas Treo nogle dage senere skrev til hendes manager og forklarede, at han havde haft for travlt med sin anmeldelse af Aerosmith, at han havde manglet ord.

Hun siger desuden, at anmelderen må mene, hvad han vil. Hun er nået frem til, at det er ’synd for ham, at han er tvunget til at gå ud og høre musik, som han ikke kan lide’.

Det er dog en lidt anden tilgang til tingene, end Sanne Salomonsen tidligere har haft. Hun udtalte i 2010 til radiostationen Nova fm, at hvis hun mødte ham, var hun klar til at bruge hårde metoder:

»Jeg har igennem mange år haft lyst til at give ham enten: en Olfert, ringe efter rockerne eller stikke ham en flad og smide en drink i hovedet på ham,« sagde Sanne Salomonsen til radiostationen Nova fm.

Sanne Salomonsen var dommer i dette års X Factor, og til efteråret skal hun dømme nye deltagerne i det nye DR-program ’LIVE! – Danmarks nye liveartist’.