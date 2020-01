Det er den store pengepung, man skal finde frem, hvis man vil købe en andel af det gigantiske 'Universal Music Group'.

Den kinesiske spilproducent Tencent har købt ti procent af det store selskab, og det måtte de give 3. mia. euro for, hvilket svarer til 22 milliarder danske kroner.

I forbindelse med købet, er der indgået en aftale om, at det er muligt for Tencent at købe yderligere ti procent med samme betingelser, hvis de gør det inden 15. januar 2021.

Det skriver Tencent i en pressemeddelelse. De har købt andelen fra det franske mediefirma Vivendi, som ejer Universal Music Group.

'Tencents medlemmer er glade for at støtte Universal Music Groups vækst gennem denne investering,' lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Sammen med Vivendi vil Tencent og Tencent Music arbejde for at øge mulighederne for kunstnere og berige oplevelserne fra musikfans, der fremmer en blomstrende musik- og underholdningsindustri.'

Tencent er kendt for at stå bag populære spil som 'Fortnite' og 'Call of Duty'.

De har ejer desuden en app, der hedder 'Wechat', som man blandt andet kan bruge til at betale i butikker og til at date, skriver Finans.dk.