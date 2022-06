Lyt til artiklen

Fredag skulle den britiske sanger og sangskriver George Ezra have stået på Blå Scene på Tinderbox og spillet hits som »Listen to the Man« og »Budapest.«

Men dagen inden koncerten har Tinderbox måttet meddele, at koncerten er aflyst.

Årsagen er, at George Ezra har fået strubebetændelse.

I en besked fra kunstneren, som Tinderbox har delt på deres Facebook-profil, skriver han blandt andet, at han er utroligt skuffet over ikke at være i stand til at optræde på Tinderbox fredag.

Her skriver George Ezra blandt andet, at det er lægernes råd, at han sparer sin stemme i 48 timer.

»Jeg hader at være nødt til at aflyse shows, men desværre er denne her ude af mine hænder. Stort undskyld til alle, der planlagde at komme at se mig og bandet.«

I samme opslag skriver Tinderbox, at de planlægger at finde en erstatning til koncerten, der skulle have været spillet på Blå Scene fredag klokken 19.15.