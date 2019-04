Selv fra sit dødsleje kommer Avicii formentlig til at fylde dansegulvet.

Den svenske verdensstjerne, der blev berømt for hits som ’Wake Me Up’, ’Hey Brother’ og ’Levels’, chokerede sidste forår, da han kun 28 år gammel valgte at begå selvmord.

Tim Berg, som er hans borgerlige navn, kæmpede med psykiske problemer og et alkoholmisbrug og stoppede allerede i 2016 med at give koncerter – fortalt i Netflix-dokumentaren ’Avicii: True Stories’.

Op til sin alt for tidlige død arbejdede han på ny musik og efter familiens ønske, er førstesinglen fra hans kommende, posthume album nu ude.

’S.O.S’, som den nærmest lidt for passende er kommet til at hedde, handler om en mand med et forstyrret sind, der blandt andet kæmper med et stofmisbrug.

Det er klassisk tropical house, som man kender det fra kollegaen Kygo med ’Wake Me Up’-sangeren Aloe Blacc på som generisk, melankolsk vokal.

Som en lille genistreg har Avicii derudover været i arkivet og lånt lidt fra tidligere store hits.

Selvom ’S.O.S.’ umiddelbart ikke er Aviciis mest catchy, ’stadion-venlige’ udspil, så har han ret smart og effektivt blandet melodistykket fra 90’er-pigegruppen TLC’s kæmpehit ’No Scrubs’ med stemningen fra Ed Sheerans endnu større kæmpehit ’Shape of You’.

Hvad synes du om, at man udsender Aviciis musik efter hans død?

Tilsat en skæv, spansk-inspireret guitar til at ødelægge det ellers ret meget lige ud af landevejen lydbillede, kunne ’S.O.S’ godt lyde som et af sommerens store hits. Efter et par gennemlyt er det i hvert fald svært at sidde stille, når omkvædet først sætter ind.

Aviciis hold påstår, at sangene var 75-80 procent færdige, før hans død, så der kun lige har skulle finpudses på de mange skitser. På ’S.O.S.’ er blandt andet det samme hold, der står bag danske Møs seneste hit ’Blur’, der har haft fingrene nede i Aviciis computer.

Det er ofte en dårlig ide at udsende ufærdig musik fra døde kunstnere, men i dette tilfælde viser det sig måske at blive et smukt punktum for en imponerende karriere, der sluttede alt for tidligt.

’S.O.S.’ følges den 6. juni op med albummet ’Tim’, og så lader man ham derefter forhåbentlig få fred.