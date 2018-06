En 13-årig britisk pige tog alle med storm, da hun forleden stillede op i talentshowet 'America's Got Talent.' Selv den ellers så hårdkogte dommer og stifter af programmet, Simon Cowell, deltog i det stående bifald, der strømmede 'den næste Janis Joplin' i møde bagefter.

Der var ellers ikke antydningen af hverken stjernestøv eller starquality, da den ranglede teenagerpige skrutrygget gik på scenen og næsten ikke kunne svare på dommernes spørgsmål af ren og skær generthed. Hverken publikum eller dommere havde derfor de store forventninger på forhånd, men da Courtney Hadwin greb mikrofonen, var hun som forvandlet.

Allerede, da musikken til 60'er hittet 'Hard to Handle' begyndte, fornemmede folk i salen, at der var sket noget. Pludselig blæste den spinkle pige salen omkuld med en stemme, der var 60'er ikonet Janis Joplin værdig.

Der gik da heller ikke lang tid, før publikum begyndte at klappe og huje, og til sidst inkasserede den unge sangerinde stående applaus fra både tilskuere og dommere i salen.

Selv den normalt så kritiske Simon Cowell måtte overgive sig og gav bagefter Courtney følgede ord med på vejen.

»Du kom ind som en lille sky mus, og så ender du med at synge som en løve. Virkelig utroligt.«

Hans meddommer, skuespilleren Howie Mandel, bemærkede, at den 13-årige pige med sin stemme og sit sangvalg tilhørte en helt anden æra. Og så kvitterede han ellers med at sende hende direkte til konkurrencens eftertragtede liveshow ved at trykke på 'guldknappen.'

Courtney Hadwin kommer fra Storbritannien, men havde taget turen til USA med sin far for at deltage i den amerikanske udgave af talentshowet. Trods sin unge alder har hun allerede deltaget i 'The Voice Kids' i sit hjemland, hvor hun nåede helt til finalen, og ifølge Daily Mail har hun rejst England tyndt for at synge, så hun kunne samle penge ind til sangundervisning og benzin til sin far.