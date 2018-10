Guitarist Lindsey Buckingham har anlagt sag imod resten af medlemmerne fra supergruppen Fleetwood Mac. Ifølge bladet Classic Rock forlanger Buckingham et ukendt millionbeløb for 'brud på verbal aftale' og 'tabt arbejdsfortjeneste'.

Aftalen var (ifølge Classic Rock) i første omgang, at bandet, der har solgt godt 300 millioner album, skulle turnere i både 2018 og 2019. Ad omveje fik Lindsey Buckingham efter eget udsagn dog at vide, at han var blevet fyret.

Og i sagsanlægget, der torsdag blev indgivet i retten i Los Angeles, stod der bl.a.: »I første omgang havde Lindsey Buckingham bedt om en udsættelse af turnéen, da han selv var igang med at indspille et soloalbum. Men siden gik han med til at starte turnéen som først aftalt, i august.«

Fleetwood Mac startede i slutningen af 60'erne som et britisk bluesband. I 1975 blev det amerikanske kærestepar Lindsey Buckingham og Stevie Nicks medlemmer af bandet. I 1977 udgav Fleetwood Mac albummet 'Rumors', der siden blev verdens tredie-bedst sælgende album. Og siden dette album, der bl.a. indeholder sange som 'Go Your Own Way' og 'Don't Stop', er Fleetwood Mac blevet sammenlignet med en sæbeopera. Således har bandet altid været præget af internt drama i form af jalousi og kæresteopgør - på kryds og tværs. Og i forbindelse med det seneste sagsanlæg fortsætter dramaet.

Således fortæller Lindsey Buckingham i et nyt interview med bladet Rolling Stone, at det var eks-kæresten Steve Nick, der gav de resterende tre medlemmer Mick Fleetwood, John McVie og Christine McVie et ultimatum, 'enten skrider jeg eller også ryger han' (Buckingham).

Problemet opstod ifølge Lindsey Buckingham under en velgørenhedskoncert i januar i år, hvor bandet først blev hyldet af musikalske kollegaer og siden selv optrådte. Lindsey Buckingham følte angiveligt selv, at showet var en succes. Men Steve Nicks var langt fra enig.

Således havde Steve Nicks (under januar-koncerten) angiveligt ikke følt, at Lindsey Buckingham havde behandlet hende med respekt. Han havde (ifølge Nicks) rullet med øjnene under Nicks takketale. Og det var denne opførsel, der ifølge bandets manager Irving Azoff, fik Stevie Nicks til at tvinge bandet til at vælge.

Det er nu tredie gang, Fleetwood Mac tager på turné uden Lindsey Buckingham. Men det er første gang, at guitaristen må blive hjemme imod sin vilje. Og ligesom første gang, Buckingham blev erstattet, har han fået hele to stedfortrædere.

Således spiller både Mike Campbell fra Tom Pettys band The Heartbreakers og Neil Finn, der bedst kendt fra bandet Crowded House, nu guitar i Fleetwood Mac.