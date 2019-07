Når den britiske sanger Ed Sheeran denne weekend spiller to komplet udsolgte koncerter i Tusindårsskoven i Odense, skal man ikke forvente at se en anmeldelse heraf hos Gaffa efterfølgende.

Musikmediet har nemlig besluttet ikke at anmelde koncerterne på grund af et krav fra Ed Sheeran-holdets side om, at udsendte fotografer underskriver en såkaldt fotokontrakt.

Det oplyser mediet selv på sin hjemmeside.

'Ingen fotomulighed, ingen anmeldelse,' lyder det kort og godt.

I det længere skriv bliver det beskrevet, at Gaffa rent principielt ikke underskriver denne type kontrakter.

Blandt andet fordi kontrakten foreskriver, at fotografens billeder fra koncerterne kun må bruges én gang, og at dette skal være i forbindelse med en anmeldelse.

'Selvom han måske ikke ændrer udseende fra koncert til koncert, vil vi gerne have vores egne billeder, og vi vil gerne kunne bringe dem igen til fremtidige artikler,' uddyber redaktionssekretær Ole Rosenstand Svidt overfor B.T.

Han fortæller, at Gaffa endnu mindre kan stå inde for kontraktens beskrivelse af, at det er fotografen, der hænger på den juridiske regning, hvis billederne bliver misbrugt kommercielt til uofficielt merchandise eller lignende.

»Man kan jo blive fuldstændigt ruineret af det, og det er mit klare indtryk, at der ikke er nogen professionelle fotografer, der vil skrive under på en sådan kontrakt,« fortæller Ole Rosenstand Svidt.

Han oplyser, at Ed Sheeran-holdet har tilbudt mediet, at det kan få adgang til pressebilleder, som holdet sender ud efter koncerterne. Men det bliver også et nej tak.

»Vi vil ikke bruge deres billeder, for så bliver udtrykket det samme overalt i medierne. Billederne er desuden meget nøje udvalgte, fordi kunstnerne er forfængelige, og vi er ikke altid enige om, hvad der er et godt billede,« siger han og fortsætter:

»Vi vil hellere vise vores udgave af virkeligheden end Ed Sheerans udgave.«

Og fordi billederne ifølge mediet er ligeså vigtige som ordene i en anmeldelse, kan mediet heller ikke se sig til gode med at bruge Gaffas eget arkivmateriale fra før, fotokontrakterne kom ind i billedet.

Ole Rosenstand Svidt fortæller dog, at det før er set, at kravet om fotokontrakter er blevet trukket tilbage. Og det er netop det, mediet håber sker.

»Det er derfor, vi spiller højt spil. Nogle gange er det lykkedes at få taget kontrakterne af bordet på grund af boykot.«

Og skulle det ske, har Gaffa folk i området. De er afsted på egen regning, men de vil være klar til at træde til og skrive en anmeldelse.

Det er ikke første gang, Gaffa har truffet en beslutning om at droppe en anmeldelse på grund af krav fra kunstneren.

Eksempelvis var mediet på grund af en fotokontrakt ikke til stede, da Maroon 5 tidligere i år spillede i Aalborg, og da Beyonce sidste år helt forbød medierne at tage billeder, boykottede Gaffa ligeledes koncerten.

Og som det ser ud nu, agter Gaffa at holde fast ved principperne, selvom mediet så må misse et par koncerter.

»Indtil videre ændrer vi intet, og vi er glade for, at der generelt er enighed i medierne. Vi kommer aldrig til at underskrive, for det er simpelthen for farligt,« siger Ole Rosenstand Svidt.