Kan du huske Lana Del Rey?

Den 34-årige, amerikanske dronning af depri-pop, der i 2012 brød igennem med albummet 'Born To Die', var torsdag aften tilbage i Danmark, og hun er stadig ikke egnet som festival-hovednavn klokken lige før festen rigtig skal til at igang.

Sidst hun spillede i Danmark var på Tinderbox' tvillinge-festival Northside i Århus i 2014. Dengang kom hun til landet efter et opsigtsvækkende interview, hvor hun luftede sine dødstanker.

Så alvorligt var det heldigvis ikke denne gang. Men det var stadig til den langsomme side.

Foto: Helle Arensbak

Lana Del Rey synger længeselfulde, triste ballader, der engang imellem fungerer hjemme i stuen, men som hovednavn på årets Tinderbox festival, blev det lidt for kedeligt i længden.

Ti minutter forsent ankom divaen og havde konsekvent ikke styr på hvilke sange, der skulle spilles, så hun hele tiden måtte spørge sin kapelmester om, hvad der nu skulle fortsættes med.

Ligesom tidligere på dagen havde festivalens lydnænd skruet alt for langt ned for volumen, så der hurtigt gik klassisk dansk snakkeklub i den foran scenen.

Flere udbrød 'hvis hun ikke snart spiller noget jeg kender, så går jeg', og efter de første fem-seks stille numre, begyndte de mindst trofaste fans da også at sive væk fra sceneområdet.

Foto: Helle Arensbak

Lana Del Rey spiller på sit udseende og trippede rundt på scenen iført kort blondekjole og gentog flere gange tricket at læne sig forover med ryggen til publikum, så man kunne komme i tvivl, om hun havde noget på indenunder.

Musikalsk gik det bare desværre det meste af tiden i tomgang.

Hun har ikke et eneste uptempo nummer, og så er det altså kun de mest hardcore fans, der ikke begynder at kede sig.

Hun sang sig op til sidst med numre som 'National Anthem' og 'Summertime Sadness'.

Foto: Helle Arensbak

Der kom mere kraft på vokalen, og hun virkede da også sympatisk og sød overfor sit publikum, men der endte til sidst med at gå lidt for meget fanpleje i den, da hun forsvandt fra scenen for at tage selfies med hele forreste række.

Lana Del Rey er typen, man booker til en indendørs intimkoncert.

Udendørs foran hr. og fru festival er det lidt af en stemningsdræber.