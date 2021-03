Er det for sjov, eller er det seriøst?

Det spørgsmål gik igen, da bandet Fyr & Flamme for alvor dukkede frem sidste år, og det bliver endnu en gang gentaget, nu hvor de stiller op til Melodi Grand Prix. Og det har de det egentlig fint med:

»Jeg elsker, at vi svæver lige dér. Det må være op til folk selv at bestemme,« lyder det fra den 31-årige skuespiller Jesper Groth, der udgør den ene halvdel af bandet.

Den anden halvdel udgøres af den 33-årige musiker Laurits Emanuel.

Fyr & Flamme består af Jesper Groth og Laurits Emanuel. Foto: Rasmus Laursen Vis mere Fyr & Flamme består af Jesper Groth og Laurits Emanuel. Foto: Rasmus Laursen

»Folk kender mig måske fra noget satire, og det tekstunivers, Laurits har skabt, tør måske noget mere, end folk er vant til. Hvis folk har svært ved at sortere i det, så kan jeg faktisk ikke rigtigt tage mig af det, for jeg kan godt lide at svæve lige der,« tilføjer Jesper Groth, der blandt andet er kendt fra tv-programmer som 'Sygeplejeskolen', 'Parterapi' og 'Stormester'.

»Det er jo også beærende, at der er så mange, der faktisk gerne vil vide det, for det bevidner om en interesse. Og det er nok ikke et spørgsmål, der bliver stillet om et halvt år, når folk ligesom har vænnet sig til, at der er noget, der hedder Fyr & Flamme,« forklarer Laurits Emanuel.

Bandet slog for alvor deres navn fast sidste år, da de storhittede med sangen 'Menneskeforbruger', der bragte en nostalgisk 80'er-lyd med sig.

Det fulgte de op med nummeret 'Kamæleon' – og nu stiller de op i Melodi Grand Prix med sangen 'Øve os på hinanden', der af bookmakerne er udpeget som værende forhåndsfavoritten.

Den store succes mærkede de dog ikke helt så meget til, da de fandt sammen for fire år siden.

»Jeg kan huske første gang, jeg mødte Jesper. Der tog han et helt værtshus med storm. Med intet andet end ren karisma. Jeg var der i forvejen, og da Jesper kom ind, tænkte jeg: 'Hvem er ham der?',« mindes Laurits Emanuel.

»Som hele Danmark også snart får at se i grandprixet, så kan han et eller andet med armene. Han smider dem ud og, ja … Det er også en attitude-ting, som måske ikke ligger til så mange danskere. Det var helt tydeligt, at der var en meget speciel person i mit nærvær der,« tilføjer han.

Også Jesper Groth husker deres første møde. Men i knapt så mange detaljer:

»Jeg husker ham som en rigtig musikant med slidte læderstøvler og benene over kors. Jeg tror, der var en lille åbning i en fællessang, som vi kunne. Nu var jeg rimelig beruset, så jeg kan ikke huske så meget af det, Laurits siger, men det lyder som en af mine aftener. Og så fandt vi hurtigt musikken derefter,« fortæller han.

De kom i de samme kredse, og efterhånden som de mødtes, stod det klart, at de begge havde den samme interesse i musikken – og lige præcis for den lyd, som de begge savnede og mente manglede.

Ikke længe efter lavede de deres første nummer, som de sendte ind til Melodi Grand Prix.

Det kom ikke med.

»Det var i den helt spæde start, hvor vi havde det her ene nummer, som vi tænkte lige var revet ud af Kirsten og Søren (sangduoen Kirsten Siggaard og Søren Bundgaard, der stillede op til grandprixet tilbage i 80erne og vandt det tre gange, red.), så det sendte vi afsted,« siger Laurits Emanuel.

Selvom Jesper Groth dengang omtalte det som 'en skandale', at de ikke kom med – hvilket han forleden blev mindet om, da det dukkede op som et minde på Facebook – er de dog glade for, at de først er med nu.

»For mit eget vedkommende er jeg meget taknemmelig for, at det ikke lige var det nummers tur det år. For det kunne meget hurtigt være blevet et stigma for os, da det tit er sådan for dem, der deltager i grandprixet på et tidspunkt, hvor det er det første, folk hører til dem,« forklarer Laurits Emanuel.

Nu er de blevet mere etablerede og har fundet ud af, hvem de er:

»Så thumbs up til lytterpanelet, der dengang kunne høre, at der nok var nogle kanter, der lige skulle saves af, før vi var klar,« siger Laurits Emanuel med et grin.

Du kan se Fyr & Flamme optræde med sangen 'Øve os på hinanden', når vinderen af det danske Melodi Grand Prix skal findes lørdag 6. marts. Du kan se det på DR1 fra klokken 20.