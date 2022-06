Lyt til artiklen

»Don't wanna be an American Idiot.«

Sådan begynder et af rockbandet Green Days største hits.

Og nu kunne noget tyde på, at forsanger Billie Joe Armstrong mener det bogstaveligt. Det rapporterer blandt andet USA Today.

Den 50-årige rockstjerne proklamerede således for tusindvis af mennesker under Green Days koncert ved Glastonbury-festivalen i England i weekenden, at han har fået nok af at være amerikaner.

Årsagen er den amerikanske Højesterets nylige beslutning om at tilbagerulle kvinders grundlovssikrede ret til abort.

»Fuck Amerika. Jeg giver afkald på mit statsborgerskab. Jeg kommer hertil,« sagde Bille Joe Armstrong.

»Der er bare for meget stupid i verden til at vende tilbage til den elendige undskyldning af et land. Jeg laver ikke sjov. I kommer til at se meget til mig i de kommende dage,« sagde Bille Joe Armstrong desuden.

Det er ikke første gang, at Billie Joe Armstrong og Green Day ytrer sig politisk.

Også flere andre kunstnere ved Glastonbury kritiserede Højesterets kendelse fra scenen. Olivia Rodrigo dedikerede en cover-version af Lily Allens hitsang 'Fuck You' til de seks dommere, som dannede flertal for kendelsen.

Og Billie Eilish dedikerede 'Your Power' til de samme dommere og sagde:

»I dag er en virkelig, virkelig sort dag for kvinder i USA. Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke bære at tænke på det længere.«