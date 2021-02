Coronakrisen aflyste sidste sommers festivalsæson, men med den nye vaccine, lyntest og et kommende coronapas lever håbet for festivalerne i år.

Esben Marcher, der er sekretariatschef i brancheorganisationen Dansk Live, som blandt andet repræsenterer danske festivaler, er optimistisk, men synes dog, udviklingen går for langsomt.

Hvad er jeres reaktion på, at regeringen nu går i gang med at udvikle et digitalt coronapas?

»Grundlæggende er det jo positivt, men vi er også nødt til at hæfte os ved, at Morten Bødskov (finansminister, red.) siger, at de først vil være klar med det om tre-fire måneder. Det er lang tid for livearrangørerne. Én ting er spillestederne, hvor vi gerne vil i gang med en genåbning hurtigst muligt, en anden ting er festivalerne – hvis det skal være et af værktøjerne til at gennemføre festivalerne, er tre-fire måneder lang tid.«

Forhåbentlig kan vi komme på festivaler til sommer. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Forhåbentlig kan vi komme på festivaler til sommer. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Hvad har I selv gjort for at se, hvad der er muligt til sommer?

»Vi har være i gang med et forskningsprojekt med Divisionsforeningen (i fodbold, red.) om at bruge hurtigtest i forbindelse med større events. Vi har fået den videnskabsetiske godkendelse, men vi har ikke fået lov til at lave de forsøg, der skal skaffe os viden endnu. Nu er vi også gået igennem december og januar, hvor smitten steg og steg, så det kan man godt forstå, men vi har rådført os med sundhedseksperter, der siger, at hurtigtest er et godt værktøj. At hvis man kan dokumentere en negativ test, kort tid før man kommer til en festival, så er det forsvarligt.«

Der er nok mange, der er bange for, at de ikke kan nå at blive vaccineret inden festivalerne begynder. Hvad vil du sige til dem?

»Ja, det er jo derfor, det er så afgørende, at det ikke kun er et vaccinepas, men et coronapas, som både trækker test og vaccinedata og evt. tidligere smitte. Så skal vi forhåbentlig have en dialog med myndighederne om, hvor kort tid før en festival eller en koncert, man skal være testet – og om man skal teste undervejs.«

Roskilde Festivales berømte Orange scene. Foto: Nils Meilvang Vis mere Roskilde Festivales berømte Orange scene. Foto: Nils Meilvang

Kan festivalerne nøjes med kun at lukke eksempelvis halvdelen af gæsterne ind?

»Nej, de store festivaler er nødt til at gennemføre i fuld skala. I teorien kunne man måske godt dele den op i to og gentage festivalen weekenden efter, men billetterne blev jo solgt sidste år, så det er ikke realistisk, at man beder den ene halvdel om at blive hjemme.«

Hvad hvis man bliver smittet et par dage før festivalen starter. Er det så bare ærgerligt?

»Det er det, vi skal finde ud af, hvordan man løser, og vi skal i dialog med publikum. Det bliver en udfordring, for selvfølgelig kan man ikke blive lukket ind, hvis man er testet positiv.«

Tror du, det er realistisk, at der afholdes musikfestivaler i Danmark til sommer?

Hvad med gæster og bands fra udlandet?

»Der skal man lokalt have testkapacitet på bands og leverandører. Festivalerne er jo store sundhedsfaglige eksperter – alle, der har været nede og ligge på en briks på Roskilde, ved, at de sagtens selv kan håndtere det. Det er også det, vi hele tiden har kæmpet med at få arrangørerne ind som en del af løsningen, for de har en kæmpe viden om, hvordan man håndterer store menneskemængder i et sundhedsfagligt aspekt.«

Hvilket udgangspunkt arbejder I ud fra lige nu?

»Det er et scenarie, hvor der ikke er nogen restriktioner. Som festival kan man ikke gøre andet end at fortsætte forberedelserne. Når vi først begynder at komme udenfor, daler smitten formentlig, og vaccinerne bliver udrullet og så videre. Men vi ved jo heller ikke, hvad fremtiden bringer, så for at citere kulturministeren, så er det en øvelse, hvor man træder på speederen og bremser samtidig.«